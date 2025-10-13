Niño conmovía al pedir ayuda para su “tía enferma”, hasta que descubrieron que usaba foto de Lady Gaga Un niño logró conmover a muchos al pedir dinero para su supuesta "tía enferma". Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando descubrieron que la foto que mostraba era nada menos que de Lady Gaga

El ingenio y el engaño se mezclaron una vez más en las calles y redes sociales. Un niño fue captado pidiendo dinero para su supuesta “tía enferma”, mostrando la foto de una mujer recostada en cama, que resultó ser nada menos que Lady Gaga en una escena de su videoclip Marry the Night.

La escena se difundió rápidamente en plataformas digitales luego de que varios transeúntes compartieran el video del pequeño, quien pedía ayuda con una historia que conmovió a más de uno.

En sus manos sostenía una fotografía en la que se veía a una mujer con aspecto delicado, pálida y recostada en una cama de hospital. Según decía, se trataba de su “tía enferma” que necesitaba dinero para su tratamiento.

Sin embargo, los internautas no tardaron en descubrir la verdad. La imagen no era de ninguna paciente real, sino de la cantante Lady Gaga, en una escena del videoclip de su canción Marry the Night, lanzado en 2011 como parte de su icónico álbum Born This Way.

En ese video, la artista aparece interpretando a una mujer hospitalizada, con bata médica y semblante triste, lo que hizo que el engaño pareciera convincente a primera vista.

Sin embargo, una vez que se descubrió la verdadera procedencia de la imagen, el video del niño se volvió tendencia y desató una ola de comentarios. Los usuarios no tardaron en reaccionar.

Algunos criticaron que se use la empatía de la gente para obtener dinero con mentiras, mientras otros bromearon sobre el ingenio detrás del improvisado engaño.