Espantoso hallazgo: pidió alitas y encontró la cabeza de un pollo frita

Una clienta denunció el hallazgo en redes sociales y la imagen se volvió viral. La empresa pidió disculpas y aseguró que fue un error “extremadamente inusual”.

Una situación tan sorprendente como desagradable se volvió viral en Reino Unido luego de que una mujer denunciara un espantoso hallazgo que encontró al abrir su pedido en una sucursal de una cadena de comida. Lo que debía ser una porción de alitas se convirtió en una experiencia inesperada: contenía una cabeza completa de pollo, con ojos y pico.

La clienta, identificada como Gabrielle, decidió hacer público el episodio a través de una reseña en internet, donde calificó su experiencia con dos estrellas. “Encontré una cabeza de pollo frito en mi comida”, escribió, acompañando el comentario con una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La fotografía generó una fuerte repercusión, acumulando miles de reacciones entre usuarios que se mostraron sorprendidos, indignados e incluso incrédulos ante lo ocurrido. El caso no tardó en viralizarse y abrir el debate sobre los controles de calidad en este tipo de cadenas.

Que dijeron desde la empresa tras el hallazgo Frente a la difusión del episodio, desde KFC emitieron un comunicado en el que ofrecieron disculpas a la clienta y explicaron que se trató de un error poco frecuente dentro del proceso de preparación de los alimentos. Según indicaron, tras lo sucedido se revisaron los protocolos internos y se reforzó la capacitación del personal.