    • 17 de marzo de 2026 - 20:35

    Espantoso hallazgo: pidió alitas y encontró la cabeza de un pollo frita

    Una clienta denunció el hallazgo en redes sociales y la imagen se volvió viral. La empresa pidió disculpas y aseguró que fue un error “extremadamente inusual”.

    Espantoso hallazgo: pidió alitas y encontró la cabeza de un pollo frita

    Espantoso hallazgo: pidió alitas y encontró la cabeza de un pollo frita

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una situación tan sorprendente como desagradable se volvió viral en Reino Unido luego de que una mujer denunciara un espantoso hallazgo que encontró al abrir su pedido en una sucursal de una cadena de comida. Lo que debía ser una porción de alitas se convirtió en una experiencia inesperada: contenía una cabeza completa de pollo, con ojos y pico.

    Leé además

    San Patricio.

    Día de San Patricio 2026: por qué se celebra el 17 de marzo y cuál es su historia
    viral: yanina zilli tuvo un insolito accidente en el gimnasio de gran hermano 2026

    Viral: Yanina Zilli tuvo un insólito accidente en el gimnasio de Gran Hermano 2026

    La clienta, identificada como Gabrielle, decidió hacer público el episodio a través de una reseña en internet, donde calificó su experiencia con dos estrellas. “Encontré una cabeza de pollo frito en mi comida”, escribió, acompañando el comentario con una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

    La fotografía generó una fuerte repercusión, acumulando miles de reacciones entre usuarios que se mostraron sorprendidos, indignados e incluso incrédulos ante lo ocurrido. El caso no tardó en viralizarse y abrir el debate sobre los controles de calidad en este tipo de cadenas.

    Que dijeron desde la empresa tras el hallazgo

    Frente a la difusión del episodio, desde KFC emitieron un comunicado en el que ofrecieron disculpas a la clienta y explicaron que se trató de un error poco frecuente dentro del proceso de preparación de los alimentos. Según indicaron, tras lo sucedido se revisaron los protocolos internos y se reforzó la capacitación del personal.

    Si bien se trata de un hecho aislado, el episodio volvió a poner bajo la lupa los estándares de producción y control en la industria de la comida rápida, especialmente cuando situaciones de este tipo logran trascender y generar impacto a nivel global.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    astronauta de la nasa regresa del espacio y expone una gran mentira sobre la tierra

    Astronauta de la NASA regresa del espacio y expone una "gran mentira" sobre la Tierra

    catamarca: alumnos armaron una guerra de bengalas dentro del aula

    Catamarca: alumnos armaron una "guerra" de bengalas dentro del aula

    Daniela Celis habló de la intimidad con Thiago Medina.

    Daniela Celis habló sin filtros sobre las partes íntimas de Thiago Medina: "Encontré una muy buena p..."

    La muerte de la influencer causó conmoción en las redes y sus miles de seguidores.

    Conmoción por la muerte de una influencer de 23 años: le atribuyen las causas de su muerte a una "brujería"