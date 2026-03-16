    • 16 de marzo de 2026 - 13:07

    Catamarca: alumnos armaron una "guerra" de bengalas dentro del aula

    El video se viralizó y generó preocupación. No se informó si las autoridades del colegio tomaron medidas al respecto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo de estudiantes de una escuela de Catamarca desató una “guerra de bengalas” dentro del aula y generó polémica.

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    El video se viralizó la semana pasada y muestra el insólito accionar de los alumnos de la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro del departamento Valle Viejo.

    La filmación muestra a los menores ubicados en distintas partes del aula, “disparándose” con las bengalas. Las detonaciones viajaron de un lado al otro del salón y varias impactaron en los chicos.

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    La situación generó inquietud entre integrantes de la comunidad educativa, ya que el uso de elementos pirotécnicos representa un riesgo que podría derivar en quemaduras como en un eventual incendio.

    Según especificaron del medio local LV12, hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre sanciones disciplinarias o medidas adoptadas por las autoridades del establecimiento. Tampoco se informó si a causa del polémico accionar de los adolescentes, alguno de los involucrados resultó herido.

    De igual manera, se espera que en las próximas horas las autoridades escolares y el Ministerio de Educación de la provincia analicen el material para determinar las responsabilidades de los involucrados, cómo lograron ingresar las bengalas al establecimiento y, en caso de que corresponda, impartir sanciones.

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