    • 13 de marzo de 2026 - 17:58

    Daniela Celis habló sin filtros sobre las partes íntimas de Thiago Medina: "Encontré una muy buena p..."

    La influencer sorprendió al hablar sin filtros sobre la intimidad con su expareja una charla con Martín Cirio.

    Daniela Celis habló de la intimidad con Thiago Medina.

    Daniela Celis habló de la intimidad con Thiago Medina.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de una charla distendida, Daniela Celis sorprendió con una revelación sin filtro sobre su expareja, Thiago Medina, y dejó a todos boquiabiertos.

    Leé además

    La muerte de la influencer causó conmoción en las redes y sus miles de seguidores.

    Conmoción por la muerte de una influencer de 23 años: le atribuyen las causas de su muerte a una "brujería"
    El regalo que Marley le llevó a Milenka desde San Juan: lo eligió Vicky Xipolitakis.

    El regalo que Marley le llevó a Milenka desde San Juan: lo eligió Vicky Xipolitakis

    La influencer estuvo como invitada junto a Julieta Poggio en el stream de Martín Cirio, donde la conversación derivó en temas de sexualidad y relaciones. En ese contexto, la exparticipante de Gran Hermano habló con total naturalidad sobre su gusto por los hombres y terminó haciendo un comentario muy íntimo sobre el padre de sus hijas.

    Todo comenzó cuando Cirio comparó la forma de ser de ambas invitadas. “Siento que vos, Dani, sos reheterosexual. Sos muy Dios, patria y familia”, le dijo entre risas, mientras señalaba que Poggio parecía tener una postura “más permisiva” respecto a los géneros.

    image
    Thiago Medina y Daniela Celis hablaron su relaci&oacute;n. (Foto: Instagram/thi4go_km)

    Thiago Medina y Daniela Celis hablaron su relación. (Foto: Instagram/thi4go_km)

    En ese momento, Julieta intervino y lanzó una frase que desató carcajadas en el estudio: “Sí, amiga, a vos te encanta la pij...”. Lejos de incomodarse, Daniela respondió con humor y redobló la apuesta.

    “Sí, sí, la amo. La amo. Ay Dios, no podría vivir sin una…”, exclamó, generando un momento de sorpresa y risas entre los presentes.

    Acto seguido, Celis explicó por qué su vida sentimental está tan ligada a su pareja. “Me pasó algo malo a mí en la vida: encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltar la buena, ¿entendés? O dónde encuentre otra mejor, si ya tengo una buena”, comentó, en clara referencia a Thiago.

    Cirio aprovechó para recordar la intensidad que ambos mostraron dentro de la casa más famosa del país. “Además, ustedes dos lo que tenían era muy buena química”, señaló.

    image
    Thiago Medina y Daniela Celis hablaron sobre los rumores que circularon mientras &eacute;l estaba internado. (Foto: TN)

    Thiago Medina y Daniela Celis hablaron sobre los rumores que circularon mientras él estaba internado. (Foto: TN)

    La respuesta de Daniela volvió a subir la temperatura de la charla. “No te das una idea de lo que es esto, te juro por Dios”, aseguró. Cuando el conductor recordó el famoso beso entre ellos en el reality, Celis remató con una frase que dejó a todos impactados.

    Embed

    “Pero vos entendés que eso no es nada. Porque estábamos dentro de una casa con cámaras, con micrófonos… Es una cosa que no les puedo explicar, chicas. No lo puedo explicar”, concluyó, insinuando que la intensidad entre ellos era mucho mayor de lo que se vio en pantalla.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la nueva lista de multimillonarios de forbes 2026: quienes son las personas mas ricas del mundo

    La nueva lista de multimillonarios de Forbes 2026: quiénes son las personas más ricas del mundo

    Muni Seligmann contó que su bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo.

    El bebé de una famosa se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo

    el insolito accidente de franco colapinto en china: choco una lancha durante un paseo por un rio

    El insólito accidente de Franco Colapinto en China: chocó una lancha durante un paseo por un río

    La celebración por el Día Internacional de la Mujer terminó opacada por una polémica en Misiones, donde se entregaron escobas, baldes y escurridores en un evento organizado por la municipalidad de Colonia Aurora.

    Polémica en Misiones: una municipalidad regaló baldes y escobas en el Día de la Mujer