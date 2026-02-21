Eric Dane de Grey's Anatomy grabó su despedida en secreto

La muerte de Eric Dane, a los 53 años de edad, conmocionó a Hollywood y a millones de espectadores que lo conocieron como el inolvidable doctor Mark Sloan en Grey's Antomy o como Cal Jacobs en Euphoria. El actor falleció el jueves pasado tras una rápida batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica ( EL A )

En su cuerpo, la enfermedad avanzó mucho más deprisa de lo que su entorno esperaba. Su despedida, sin embargo, no fue silenciosa: Dane de Grey's Anatomy dejó un mensaje final cuidadosamente preparado, grabado en secreto para la serie documental de Netflix Famous Last Words , que solo debía emitirse tras su muerte.

"Espero haber demostrado que puedes enfrentar cualquier cosa, puedes enfrentar el final de tus días, puedes enfrentar al infierno con dignidad. Luchad, chicas, y mantened la cabeza alta. Billie y Georgia, sois mi corazón, sois mi todo. Buenas noches. Te quiero". Sus palabras, ya virales, muestran a un hombre consciente de su destino, pero decidido a dejar un legado de fortaleza y amor.

El documental, grabado en noviembre de 2025, muestra a un Dane reflexivo, lúcido y profundamente conectado con su familia. En otro momento, insiste en la importancia de vivir el presente: "El presente es todo, apreciad el momento"

Grey's Antomy: la serie que lo hizo famoso

El salto a la fama global llegó con la interpretación del cirujano Mark Sloan. Participó en el drama médico durante seis temporadas y dejó una marca en la audiencia. Su personaje salió de la trama en 2012 tras un recordado accidente aéreo.

Como descubrió Eric Dane que padecía ELA

El actor falleció a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Esta enfermedad ataca las células nerviosas y afecta el control de los músculos voluntarios del cuerpo. Los familiares del artista enviaron un mensaje a la revista People para informar sobre el suceso ocurrido el jueves por la tarde.

Recaudación de fondos para Dane

Tras conocerse su fallecimiento, los amigos más cercanos del actor se movilizaron para apoyar a su familia. Han organizado una recaudación de fondos en GoFundMe con un objetivo de 250.000 dólares destinada a garantizar el futuro de Billie y Georgia, después de los gastos médicos que conllevó la enfermedad de su padre.

En la descripción de la campaña puede leerse que Dane “deja atrás a su devota esposa, Rebecca, y a sus dos hijas adolescentes, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo”.

El círculo íntimo describió el proceso como una batalla valiente contra el dolor. El protagonista de diferentes ficciones transitó sus jornadas finales en compañía de sus seres queridos. Su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, permanecieron junto a él hasta el último momento. Los parientes de la estrella solicitaron privacidad y respeto ante el doloroso escenario que atraviesan.

El comunicado oficial subrayó su compromiso con la visibilidad de la patología. El artista buscó generar conciencia y apoyó las investigaciones científicas sobre este padecimiento específico. Su labor fuera de las cámaras tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida de otras personas en situaciones similares.

El gesto de Johnny Deep

Ademas, recientemente ha salido a la luz el conmovedor gesto que Johnny Depp tuvo con Dane y con su familia. Según reveló el Daily Mail, el protagonista de Piratas del Caribe permitió que Eric Dane viviera “sin pagar alquiler en una de sus casas de Los Ángeles” durante los meses previos a su muerte. Consciente de la carga económica que supone afrontar una enfermedad larga y costosa en Estados Unidos, Depp quiso aliviarle esa preocupación para que pudiera centrarse únicamente en su tratamiento. Dane había hecho público su diagnóstico de ELA apenas diez meses antes, y este acto de generosidad le permitió atravesar la etapa final de su vida sin la presión añadida de los gastos médicos y del mantenimiento de un hogar.