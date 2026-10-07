    • 7 de octubre de 2026 - 10:41

    Bio Estancia recibió una visita técnica nacional y reafirmó sus controles para la prevención de la triquinosis

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    El frigorífico sanjuanino BioEstancia recibió el viernes 2 de octubre la visita de Eduardo Terrado, director de Producción Porcina de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Durante la jornada se recorrieron las instalaciones y se evaluaron las mejoras realizadas a partir de las recomendaciones de una visita técnica anterior, con un balance favorable y reconocimiento al trabajo desarrollado por el establecimiento.

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    El recorrido incluyó la planta de faena, donde recientemente se realizaron mejoras como la renovación del piso, la incorporación de la nueva cámara D y la construcción del nuevo dock de carga. Estas obras tienen como objetivo aumentar la eficiencia de los procesos, optimizar los puestos de trabajo y mejorar las condiciones operativas y sanitarias de la planta.

    Al finalizar la visita, el equipo de Bio Estancia recibió felicitaciones por los avances y el trabajo realizado en el establecimiento.

    De la recorrida participaron Carlos Czybuk, Gerente General de BioEstancia; Renzo Verón, Supervisor de planta; Paula Azócar, Médica Veterinaria y Directora Técnica; Valentina Ruiz Belbruno, Médica Veterinaria Auxiliar; y representantes del Servicio Pecuario de la provincia.

    Desde el frigorífico destacaron también la importancia de los controles sanitarios para brindar tranquilidad a los consumidores. Bio Estancia analiza el 100% de los cerdos faenados mediante la técnica de digestión artificial para detectar triquinosis. Se toman muestras de cada animal y la carne se libera para su comercialización únicamente cuando los resultados son negativos.

    Este procedimiento forma parte de la rutina sanitaria diaria del establecimiento y permite que las carnicerías y sus clientes cuenten con carne sometida a este control antes de llegar a la venta.

    La empresa además reafirmó su compromiso con la mejora continua de la planta, la capacitación permanente de sus equipos de trabajo y el desarrollo de una producción porcina responsable en la provincia de San Juan.

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