Bio Estancia recibió una visita técnica nacional y reafirmó sus controles para la prevención de la triquinosis

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El frigorífico sanjuanino BioEstancia recibió el viernes 2 de octubre la visita de Eduardo Terrado, director de Producción Porcina de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Durante la jornada se recorrieron las instalaciones y se evaluaron las mejoras realizadas a partir de las recomendaciones de una visita técnica anterior, con un balance favorable y reconocimiento al trabajo desarrollado por el establecimiento.

El recorrido incluyó la planta de faena, donde recientemente se realizaron mejoras como la renovación del piso, la incorporación de la nueva cámara D y la construcción del nuevo dock de carga. Estas obras tienen como objetivo aumentar la eficiencia de los procesos, optimizar los puestos de trabajo y mejorar las condiciones operativas y sanitarias de la planta.

Al finalizar la visita, el equipo de Bio Estancia recibió felicitaciones por los avances y el trabajo realizado en el establecimiento.

De la recorrida participaron Carlos Czybuk, Gerente General de BioEstancia; Renzo Verón, Supervisor de planta; Paula Azócar, Médica Veterinaria y Directora Técnica; Valentina Ruiz Belbruno, Médica Veterinaria Auxiliar; y representantes del Servicio Pecuario de la provincia.

Desde el frigorífico destacaron también la importancia de los controles sanitarios para brindar tranquilidad a los consumidores. Bio Estancia analiza el 100% de los cerdos faenados mediante la técnica de digestión artificial para detectar triquinosis. Se toman muestras de cada animal y la carne se libera para su comercialización únicamente cuando los resultados son negativos.