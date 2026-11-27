DANPE SRL cerró con un balance muy positivo su primera participación como sponsor de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Del 20 al 22 de noviembre, el stand de la gran «X» violeta, en el Espacio Oro, fue uno de los puntos de encuentro del predio ferial. Recibió a miles de visitantes, que se acercaron a jugar, a conocer la app OESTE X y a sacarse fotos con el gran conductor y las súper X.
El stand recorrió más de 30 años de historia sanjuanina, desde los comienzos de Oeste hasta OESTE X, la app con tecnología propia, y DANPE Traslados Ejecutivos, el servicio a medida para empresas. Hubo juegos interactivos, animadores, globos violetas para los más chicos y la exhibición del vehículo de Traslados Ejecutivos. En el living corporativo se realizaron reuniones con empresas, instituciones y autoridades.
«Ver a tantas familias sanjuaninas acercarse, jugar y contarnos sus historias con Oeste fue el mejor reconocimiento a 30 años de trabajo», señaló Daniel Pérez, fundador de DANPE. «Ver a tantas familias sanjuaninas acercarse, jugar y contarnos sus historias con Oeste fue el mejor reconocimiento a 30 años de trabajo», señaló Daniel Pérez, fundador de DANPE.
Adherite como conductor de OESTE X
El interés por «Adherí tu auto» fue una de las sorpresas de la feria: cientos personas se acercaron a consultar cómo trabajar como conductores con su propio vehículo. Por eso, OESTE X extiende la convocatoria a toda la provincia.
Quienes tengan auto y quieran generar ingresos en su tiempo libre pueden adherirse a OESTE X y contar con:
- Tecnología propia y una app pensada para el conductor.
- El respaldo de una empresa sanjuanina con más de 30 años de trayectoria.
- Gestión de calidad certificada.
- Acompañamiento y atención local.
Para adherirte, comunicate al 264 675-2500.
«Nuestros conductores son el corazón de la empresa. Muchos crecieron con nosotros y hoy queremos que más sanjuaninos se adhieran a OESTE X y crezcan junto a nosotros», destacó Federico Pérez.
DANPE en números
- Más de 30 años en San Juan.
- Más de 22 millones de viajes realizados.
- Más de 1.100 vehículos.
- Despacho las 24 horas, los 365 días del año.
- Gestión de calidad certificada.
Sobre DANPE
DANPE SRL es una empresa sanjuanina de movilidad con más de 30 años de trayectoria. Su unidad de negocios Logística reúne a Oeste, el servicio tradicional de referencia en la provincia; OESTE X, su plataforma de movilidad desde el celular; y DANPE Traslados Ejecutivos, el servicio de traslados a medida para empresas.
Adhesión de conductores OESTE X: 264 675-2500