Durante tres noches, el stand de Oeste, OESTE X y DANPE Traslados Ejecutivos recibió a familias, empresas e instituciones. OESTE X invita a quienes tengan auto a adherirse y generar ingresos en su tiempo libre.

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DANPE SRL cerró con un balance muy positivo su primera participación como sponsor de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Del 20 al 22 de noviembre, el stand de la gran «X» violeta, en el Espacio Oro, fue uno de los puntos de encuentro del predio ferial. Recibió a miles de visitantes, que se acercaron a jugar, a conocer la app OESTE X y a sacarse fotos con el gran conductor y las súper X.

El stand recorrió más de 30 años de historia sanjuanina, desde los comienzos de Oeste hasta OESTE X, la app con tecnología propia, y DANPE Traslados Ejecutivos, el servicio a medida para empresas. Hubo juegos interactivos, animadores, globos violetas para los más chicos y la exhibición del vehículo de Traslados Ejecutivos. En el living corporativo se realizaron reuniones con empresas, instituciones y autoridades.

«Ver a tantas familias sanjuaninas acercarse, jugar y contarnos sus historias con Oeste fue el mejor reconocimiento a 30 años de trabajo», señaló Daniel Pérez, fundador de DANPE. «Ver a tantas familias sanjuaninas acercarse, jugar y contarnos sus historias con Oeste fue el mejor reconocimiento a 30 años de trabajo», señaló Daniel Pérez, fundador de DANPE.

Adherite como conductor de OESTE X El interés por «Adherí tu auto» fue una de las sorpresas de la feria: cientos personas se acercaron a consultar cómo trabajar como conductores con su propio vehículo. Por eso, OESTE X extiende la convocatoria a toda la provincia.

Quienes tengan auto y quieran generar ingresos en su tiempo libre pueden adherirse a OESTE X y contar con: