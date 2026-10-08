    • 8 de octubre de 2026 - 09:43

    ChangoMâs finalizó la celebración de su "CumpleMâs" con el sorteo de 480 nuevas órdenes de compra

    CumpleMas sorteo2

    ChangoMâs—el supermercado argentino que está en todo el país— realizó el último sorteo de órdenes de compra equivalentes a $120 millones de pesos, premiando a 480 nuevos clientes que participaron de los festejos por su aniversario "CumpleMâs". La iniciativa estuvo vigente durante todo el mes de septiembre, tanto en las sucursales físicas (ChangoMâs, Mâs Go, MâsFarma y MâsAutocenter) como en la plataforma digital www.MasOnline.com.ar.

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    El sorteo oficial se llevó a cabo en las oficinas que la compañía posee en la Ciudad de Buenos Aires, ante escribano público, junto a representantes de GDN Argentina y bajo la conducción del reconocido presentador Gonzalo “Gonzalito” Rodríguez. Los clientes pudieron disfrutarlo en vivo a través del canal de YouTube de ChangoMâs.

    La dinámica de participación consistió en sumar una chance por cada compra de $5000, acumulando opciones extra al incluir productos de marcas participantes. Asimismo, los socios del programa MâsClub duplicaron sus posibilidades de ganar, mientras que las compras efectuadas mediante www.MasOnline.com.ar triplicaron las chances.

    Con el cierre de esta edición de CumpleMâs, la compañía no solo entregó +240 millones de pesos en premios, sino que también renovó su propósito de acompañar a la comunidad con propuestas de valor accesibles y cercanas, fortaleciendo el vínculo con sus clientes y consolidando su liderazgo en la industria del retail a través de sus sucursales físicas y su ecosistema digital.

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