Crear SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca de Banco San Juan, obtuvo la certificación como Empresa B

Crear SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca de Banco San Juan y parte del Grupo Petersen , obtuvo la certificación como Empresa B , un reconocimiento que distingue a organizaciones que incorporan estándares de impacto social y ambiental, transparencia y gobernanza como parte de su modelo de gestión.

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La certificación constituye un nuevo hito para una compañía que tiene como propósito facilitar el acceso al financiamiento de las PyMEs, trabajando en articulación con Banco San Juan para complementar las herramientas crediticias del banco mediante garantías que permitan acompañar las necesidades de capital de trabajo, inversión y crecimiento de las empresas.

A nivel nacional, en los últimos dos años Crear SGR facilitó el acceso al financiamiento de casi 500 PyMEs por un total de $50.000 millones. Desde su creación, ya acompañó a más de 1.200 pequeñas y medianas empresas de distintos puntos del país.

A partir de esta certificación, Crear SGR se convierte además en la primera empresa del Grupo Petersen en alcanzar la condición de Empresa B, incorporándose a una comunidad global de compañías comprometidas con generar impacto económico, social y ambiental positivo.

“Esta certificación reconoce el camino que venimos recorriendo, pero sobre todo nos plantea un compromiso hacia adelante. Queremos que Crear siga creciendo como una herramienta para que más PyMEs puedan acceder al financiamiento, invertir y desarrollarse, incorporando cada vez más una mirada de impacto en lo que hacemos”, señaló Ignacio Valente, gerente general de Crear SGR.

Un nuevo atributo para acompañar a las PyMEs

La certificación suma una nueva dimensión a la propuesta de valor de Crear SGR y a su trabajo conjunto con Banco San Juan, permitiendo profundizar una mirada que combina acceso al financiamiento, desarrollo productivo e impacto.

En ese marco, Crear SGR buscará acompañar también a empresas que estén avanzando en la incorporación de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, y generar nuevas oportunidades de articulación con compañías, socios protectores y cadenas de valor que compartan estos objetivos.

Una oportunidad para el desarrollo de la minería

La certificación constituye además un atributo diferencial para la estrategia que Crear SGR viene impulsando junto a Banco San Juan en el sector minero, acercando herramientas de financiamiento y garantías a empresas proveedoras y contratistas.

En este ámbito, la incorporación de estándares vinculados al impacto, la transparencia y la sustentabilidad puede sumar valor al trabajo con compañías mineras y a los programas orientados al desarrollo y fortalecimiento de proveedores locales.

Crear SGR y Banco San Juan forman parte de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, que articula distintas capacidades para acompañar a los diferentes actores del ecosistema minero con soluciones a medida de sus necesidades.

Dentro de esta propuesta, Banco San Juan aporta su experiencia, conocimiento del territorio y soluciones financieras especializadas, mientras que Crear SGR suma herramientas de garantías que facilitan el acceso al financiamiento y contribuyen al desarrollo de proveedores y empresas vinculadas a la actividad.

En este marco, la certificación como Empresa B suma un nuevo atributo a la propuesta de Crear SGR y al trabajo articulado con Banco San Juan para acompañar el desarrollo de proveedores locales y fortalecer su participación en el ecosistema minero.

Sobre Crear SGR

Crear SGR es una Sociedad de Garantía Recíproca perteneciente al Grupo Petersen, cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas mediante el otorgamiento de avales y la estructuración de operaciones de garantía.

Trabaja en articulación con Banco San Juan y los bancos regionales del Grupo Petersen, acercando soluciones de financiamiento a empresas y proyectos productivos, con especial foco en el desarrollo regional y las distintas cadenas de valor.

La compañía forma parte además de las iniciativas que impulsa el Grupo Petersen para acompañar el desarrollo de sectores estratégicos, entre ellas la Unidad Minera de Servicios Financieros, orientada a brindar una mirada integral y especializada sobre las necesidades de la actividad minera y sus cadenas de valor.