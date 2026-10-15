    • 15 de octubre de 2026 - 13:43

    Grupo Lorenzo inicia la preventa del esperado Jeep Avenger híbrido en San Juan

    El B-SUV producido en la región desembarca con diseño vanguardista, ADN 100% Jeep y un equipamiento tecnológico pensado para el uso diario y la aventura. Ya es posible reservar las primeras unidades de manera digital o en el concesionario oficial de Jeep Lorenzo en San Juan.

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    El universo de los SUV compactos suma un nuevo protagonista que promete patear el tablero del mercado local. Grupo Lorenzo, representante oficial de Jeep en la provincia, anunció el inicio de la preventa oficial del totalmente nuevo Jeep Avenger, un modelo que viene de ser un éxito absoluto en más de 70 países y que ahora inicia su producción regional en Brasil para conquistar a los conductores sudamericanos.

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    Con un formato urbano pero fiel a su herencia todoterreno, el Avenger se posiciona estratégicamente en la gama como el escalón de acceso a la marca, ubicándose junto a referentes consolidados como Renegade, Compass y Commander.

    Diseño icónico con impronta moderna

    A simple vista, el Nuevo Jeep Avenger no deja dudas sobre su linaje. Mantiene la emblemática parrilla de siete ranuras, aunque reinterpreta el lenguaje visual clásico con una firma luminosa inédita y líneas musculosas en su carrocería compacta.

    Sus dimensiones no solo están pensadas para una maniobrabilidad ágil en el tránsito urbano, sino que incorporan voladizos cortos y una altura al suelo optimizada que garantizan la practicidad y solidez necesarias para salir del asfalto.

    "El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos mendocinos, representará la transición natural del hatchback al universo de los SUV. Y, para muchos otros, será su primer Jeep en la vida: la puerta de entrada a una historia que comenzó en 1941", destacan desde Jeep Lorenzo.

    Interior tecnológico y funcional

    Por dentro, el Avenger rompe con los esquemas de su categoría gracias a una arquitectura de cabina minimalista pero intuitiva. La selección de materiales y el aprovechamiento del espacio priorizan la comodidad a bordo, la ergonomía y la conectividad.

    Entre los aspectos más destacados de su habitáculo y equipamiento se encuentran:

    • Pantallas digitales de alta resolución para la instrumental y el sistema de infoentretenimiento.
    • Espacios portaobjetos inteligentes distribuidos a lo largo del habitáculo.
    • Sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) enfocados en la seguridad activa.
    • Materiales de alta durabilidad con terminaciones de diseño contemporáneo.

    Iniciá la reserva en Grupo Lorenzo

    El cuarto modelo de la firma producido en la región marca el inicio de una nueva etapa para Stellantis en América del Sur. Los interesados en asegurar las primeras unidades o recibir información sobre versiones, motorizaciones y planes de financiación ya pueden asesorarse de forma exclusiva.

    • Showroom comercial: Lateral Este Acceso Sur y Las Cañitas, Rawson, San Juan
    • Canales digitales: Ingresá al sitio exclusivo para la preventa aquí.

    Sobre Grupo Lorenzo

    Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

    Actualmente cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

    Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis, líder en el mundo.

    Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.

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