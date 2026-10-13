Tu regalo para mamá puede venir con premio: Sporting sortea tres bicicletas Trek

Este Día de la Madre, elegir el regalo para mamá en Sporting puede traer una sorpresa extra. Durante todo octubre, la marca invita a sus clientes a participar por tres bicicletas Trek , en una acción especial que combina regalos, deporte y beneficios para comprar.

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Para participar, los clientes deberán realizar una compra igual o superior a $120.000 en cualquiera de las sucursales físicas de Sporting, escanear el código QR disponible en los locales, completar sus datos y adjuntar una fotografía del ticket de compra. Cada ticket válido otorgará una chance de participación.

Y hay un beneficio adicional: quienes realicen su compra con Tarjeta Milenia o Club Milenia tendrán doble chance de ganar .

El sorteo tendrá tres ganadores , y cada uno recibirá una bicicleta Trek. Los premios incluyen una Trek Marlin 6 Gen 3 rodado 29 y dos Trek Marlin 6 rodado 27.5

La promoción estará vigente del 1 al 31 de octubre de 2026 y aplica exclusivamente a compras realizadas en las sucursales físicas de Sporting.

Más opciones para encontrar el regalo ideal

Además del sorteo, Sporting acompaña la campaña de Día de la Madre con distintas alternativas de financiación y beneficios bancarios. Los clientes podrán acceder a BBVA, con 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés todos los días en sucursales físicas; Banco del Sol, con 6 y 12 cuotas sin interés en tiendas físicas y online; y Galicia, con 6 cuotas sin interés todos los días en sucursales físicas.

También habrá beneficios con MODO, con 20% de reintegro y tope de $10.000 los martes, jueves y domingos; y con Naranja, con 10% de reintegro, tope de $10.000, más 6 cuotas sin interés los martes y miércoles.

A esto se suman beneficios especiales durante octubre: del 8 al 10, Banco Macro ofrecerá 12 cuotas sin interés más reintegros según cartera; y del 14 al 16, Credicoop contará con 9 cuotas sin interés más reintegros según cartera.

Así, Sporting propone una forma diferente de celebrar el Día de la Madre: elegir el regalo, aprovechar beneficios y sumar la posibilidad de sorprender a mamá con una bicicleta Trek.