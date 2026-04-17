Zona Azul: la residencia de San Juan que viene a cambiar la forma de envejecer

En San Juan ya empezó a tomar forma una nueva manera de acompañar a los adultos mayores. Se trata de Zona Azul , una residencia ubicada en Caucete que rompe con la imagen tradicional del geriátrico y propone algo mucho más cercano a una comunidad de vida activa. Este concepto, conocido en Europa como Senior Living , pone el foco en que las personas mayores no solo estén cuidadas, sino que puedan disfrutar, compartir y seguir construyendo su día a día con sentido.

En una hectárea rodeada de naturaleza, con espacios pensados para el encuentro, la recreación y el bienestar, Zona Azul abre sus puertas con una propuesta diferente para la provincia. Conversamos con Carlos Godoy, director de la residencia, para conocer más sobre este nuevo modelo.

Zona Azul nace de una idea muy simple pero profunda: envejecer no es apagarse, es seguir viviendo, pero de otra manera. Durante años, en Europa las residencias dejaron de ser lugares meramente asistenciales para transformarse en espacios donde las personas pueden mantenerse activas, acompañadas y contenidas. Esa mirada es la que quisimos traer a San Juan.

Acá no se trata de “tener a alguien cuidado”, sino de que cada residente pueda sentirse bien, cómodo y acompañado. El predio tiene una hectárea con mucho verde, piscina, espacios recreativos y habitaciones con baño privado. Pero lo más importante es el equipo humano: profesionales que acompañan en lo físico, lo emocional, lo social y también en lo cognitivo. Todo pensado para que cada día tenga sentido.

¿Por qué es tan importante la vida en comunidad en esta etapa?

Porque nadie está hecho para estar solo. Y en los adultos mayores, la soledad puede afectar mucho más de lo que se cree, incluso en lo cognitivo. En Zona Azul buscamos justamente lo contrario: generar vínculos, rutinas y momentos compartidos. Acá se arman grupos de amigos, se hacen talleres, se festejan cumpleaños, hay mateadas, meriendas, actividades físicas. Pero también se respeta la historia de cada uno: el que quiere leer, lee; el que disfruta de la jardinería, tiene su espacio; el que prefiere una charla tranquila, también la encuentra.

Lo que vemos es que cuando una persona vuelve a sentirse parte, vuelve a tener ganas. Y eso cambia todo. Levantarse a la mañana deja de ser una rutina y pasa a ser un momento esperado.

¿Cómo viven este proceso las familias?

Muchas veces con miedo al principio, es lógico. Pero la realidad es que la adaptación suele ser mucho más rápida de lo que se imaginan. Cuando ven que su familiar puede salir al jardín, compartir, moverse, comer bien y recibir visitas, hay un cambio muy fuerte. Mejora el ánimo, mejora la calidad de vida, y eso se nota enseguida. También hay algo importante: Zona Azul les da tranquilidad. Les permite a las familias seguir con sus responsabilidades sabiendo que su ser querido está bien, acompañado y contenido. Y cuando ven que además está disfrutando, el alivio es doble.

¿Qué le diría a una familia que está evaluando esta decisión?

Que se den el tiempo de buscar un lugar donde su familiar realmente pueda vivir, no solo estar. Esta etapa merece respeto, cariño, profesionalismo y un entorno adecuado. Nosotros creemos de verdad que la vida puede seguir siendo linda a cualquier edad. Y trabajamos todos los días para que eso pase. La invitación es simple: que vengan, que recorran el lugar, que lo sientan. Porque Zona Azul se entiende mejor cuando se vive.