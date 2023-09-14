ASOC. MEDICA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA
DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HORA 20:30 1º CITACIÓN- 21:30 2º CITACIÓN
ORDEN DEL DÍA
1. DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA.
2. APROBACIÓN DE MEMORIAS, BALANCES GENERALES, CUADROS DE RECURSOS Y GASTOS E INVENTARIO GENERAL CERRADOS AL 31 DE MAYO DE 2022 Y AL 31 DE MAYO DE 2023 E INFORMES DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
3. CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DE LA COMISIÓN DIRECTIVA SALIENTE
4. ELECCIÓN DE UNA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
5. PROCLAMACIÓN DE UNA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
LA ASAMBLEA SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE EN LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE 9 DE JULIO 487 OESTE SAN JUAN.
SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN LOS ESTADOS CONTABLES EN LA SEDE SOCIAL
LA COMISIÓN DIRECTIVA