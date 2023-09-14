ASOC. MEDICA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA


DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HORA 20:30 1º CITACIÓN- 21:30 2º CITACIÓN

ORDEN DEL DÍA

1.    DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA.

2.    APROBACIÓN DE MEMORIAS, BALANCES GENERALES, CUADROS DE RECURSOS Y GASTOS E INVENTARIO GENERAL CERRADOS AL 31 DE MAYO DE 2022 Y AL 31 DE MAYO DE 2023 E INFORMES DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.

3.    CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DE LA COMISIÓN DIRECTIVA SALIENTE

4.    ELECCIÓN DE UNA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.

5.    PROCLAMACIÓN DE UNA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.

LA ASAMBLEA SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE EN LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE 9 DE JULIO 487 OESTE SAN JUAN. 

SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN LOS ESTADOS CONTABLES EN LA SEDE SOCIAL

                                                                                                                                                                           LA COMISIÓN DIRECTIVA 

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