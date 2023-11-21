ESPACIO DE MARCA
MAR DEL PLATA - TEMPORADA 2023 -2024
Servicio Premium
DICIEMBRE - ENERO , FEBRERO Y MARZO
OPCIÓN AÉREA
SALIDAS POR 7, 9 Y 10 NOCHES
PAQUETE INCLUYE:
* VUELOS DIRECTO DESDE MENDOZA (CONSULTAR AÉREOS DESDE SAN JUAN)
*ALOJAMIENTO EN HOTEL BRISTOL CONDOMINIO APART H. (4 ESTRELLAS)
*DESAYUNO BUFFET
*TRASLADO DESDE AEROPUERTO DE MAR DEL PLATA A HOTEL Y VICEVERSA
OPCIÓN TERRESTRE
¡NUEVAS SALIDAS!
COCHE CAMA - Empresa Del Sur Y Media Agua
Consultar fechas de salidas, cantidad de noches y condiciones
Para mas información:
ISMAEL VIAJES Y TURISMO
9 de Julio 372 Oeste
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