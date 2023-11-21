MAR DEL PLATA - TEMPORADA 2023 -2024

Servicio Premium

DICIEMBRE - ENERO , FEBRERO Y MARZO

OPCIÓN AÉREA

SALIDAS POR 7, 9 Y 10 NOCHES

PAQUETE INCLUYE:

* VUELOS DIRECTO DESDE MENDOZA (CONSULTAR AÉREOS DESDE SAN JUAN)

*ALOJAMIENTO EN HOTEL BRISTOL CONDOMINIO APART H. (4 ESTRELLAS)

*DESAYUNO BUFFET

*TRASLADO DESDE AEROPUERTO DE MAR DEL PLATA A HOTEL Y VICEVERSA

OPCIÓN TERRESTRE

¡NUEVAS SALIDAS!

COCHE CAMA -  Empresa Del Sur Y Media Agua

Consultar fechas de salidas, cantidad de noches y condiciones

Para mas información:

ISMAEL VIAJES Y TURISMO

9 de Julio 372 Oeste

www.ismaelviajes.com/

Instagram:

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