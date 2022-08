A los 10 años, Wendy Sulca se convirtió en uno de los personajes más virales de Youtube. En el año 2005, con la ayuda de su madre, la niña oriunda de Perú subió a la plataforma las canciones "La tetita" y "Cerveza, cerveza" , y tres años después ocurrió el estallido de popularidad. Los videos de ambos temas se convirtieron en tendencia y los memes no tardaron en difundirse. De la noche a la mañana, Wendy era una estrella en toda Latinoamérica y en Estados Unidos con 10 millones de reproducciones.

Desde pequeña, Sulca tenía pasión por la música, y sus padres, Franklin Sulca y Lidia Quispe, promovieron su desarrollo artístico. Luego de convertirse en un fenómeno de internet, en 2010 realizó colaboración con el ecuatoriano Delfín Quishpe y La Tigresa del Oriente con la canción “En tus tierras bailaré”. En noviembre de ese año, participó en el video de “Pa’tras” de Dante Spinetta con Andrés Calamaro y René Pérez, y trabajó con Fito Paez en la canción "El tiempo pasar" de Dani Umpi.

La adolescencia fue el punto de inflexión para la joven, ya que tuvo que lidiar con el racismo, el machismo y la xenofobia. En 2011 lanzó covers en inglés de temas populares como “Like a virgin” de Madonna y “Wrecking Ball” de Miley Cyrus. Su estética comenzó a cambiar, ya que se asesoró con productores que habían trabajado con Lali Espósito, con los que se contactó a partir de su fanatismo por “Casi Angeles”.

Wendy aprovechó para formarse y crecer en la industria, y a los 18 años decidió que quería incursionar en otros géneros, como el pop y el reggaetón. En septiembre de 2019, firmó contrato con la discográfica Sony Music para la preparación de su nuevo disco y estrenó "Cerveza, cerveza 2.0", con la colaboración de Miss Bolivia.

En el 2022 finalmente publicó su primer álbum solista, “Evolución” en el que buscó dejar atrás a la niña que todos conocieron y presentarse ya como una artista adulta a sus 26 años. "Lo mío es fusión (...) Mi estilo de vestir, mi personaje, tiene la misión de llevar la cultura peruana a todos lados. Yo uso una corona. En México me apodaron La Princesa Inca. Me gustó, me apropié de ese título", declaró.

Wendy es muy activa en redes sociales (es youtuber), donde se pronuncia sobre temas sociales como la violencia de género, el racismo, el calentamiento global, el feminismo y los derechos LGBT+.

"Todavía existe discriminación, bullying, racismo. Es lamentable. Por eso, desde mi lado, aporto mi granito de arena, para que esto pueda cambiar a través de los jóvenes que no se sientan avergonzados de sus raíces y acepten la diversidad de culturas que hay en Latinoamérica. Es algo muy especial que tenemos", indicó en una de sus mas recientes entrevistas.

Hace poco, la artista peruana apareció en una publicidad digital de Time Square en Nueva York y compartió su orgullo: “Hoy en día es tan importante apoyar el empoderamiento femenino en la industria musical que va creciendo día a día y eso me alegra demasiado”. Además, como producto de sus años de esfuerzo Sulca recientemente se compró una casa de 3 pisos en un barrio residencial de Lima, y recibió un reconocmiento en el distrito San Juan de Miraflores, donde se crió.