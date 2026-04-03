La influencer Barby Franco sufrió un accidente en la Ruta 3 junto a su hija: no hubo heridos graves

La influencer Barby Franco protagonizó un accidente de tránsito en la Ruta 3 , a la altura de la localidad bonaerense de Cañuelas , cuando el vehículo que conducía se vio involucrado en un choque con otros dos autos.

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El hecho ocurrió cuando la modelo circulaba en su Tesla junto a su hija de tres años y otra acompañante , y debió frenar de manera brusca luego de que una camioneta se cruzara en su camino. Como consecuencia, f ue impactada desde atrás por otros dos vehículos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro involucró a una camioneta Ford Maverick y un Toyota Corolla , y generó un importante operativo en la zona con la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

A pesar de la magnitud del choque, no se registraron heridos de gravedad. Solo uno de los conductores sufrió lesiones leves en una mano y fue asistido en el lugar, mientras que Franco y sus acompañantes se encuentran fuera de peligro.

El episodio generó preocupación debido a la presencia de la hija de la modelo en el vehículo, aunque las autoridades confirmaron que el hecho dejó únicamente daños materiales y quedó bajo investigación para determinar las causas.

Así fue el accidente de Barby Franco junto a su hija

El conductor de la camioneta que habría provocado el accidente en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 71, en el partido bonaerense de Cañuelas, donde resultó herida Barby Franco, fue identificado por las autoridades tras una serie de averiguaciones.

Según fuentes del caso, el hecho se produjo cuando un vehículo cruzó la ruta en contramano, generando una maniobra que derivó en el siniestro. Si bien ese rodado no llegó a colisionar directamente, su accionar fue determinante en la secuencia que terminó con el accidente.

A partir de la investigación, se logró establecer que la camioneta involucrada es una Mitsubishi L200, de color rojo, cuyo conductor fue identificado como Roberto Paglioli, de 82 años. Tras el hecho, el hombre abandonó el vehículo en un campo de su propiedad ubicado en la localidad de Santa Rosa, dentro del partido de Cañuelas.

Posteriormente, el imputado se retiró del lugar con destino a la ciudad de Santa Teresita a bordo de un Ford Focus blanco, acompañado por familiares. El rodado fue detectado en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 144, en la zona de Lezama, donde finalmente fue identificado por las autoridades.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Mendoza, que dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del implicado a la comisaría de Cañuelas 1ra para cumplimentar los recaudos legales.

El episodio generó fuerte repercusión debido a que la víctima es la esposa del abogado Fernando Burlando, y se investiga como un caso de lesiones culposas en el marco de un accidente de tránsito.