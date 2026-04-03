Mirá cuáles son las 5 películas que marcaron las Pascuas de varias generaciones

Hubo un tiempo en que la llegada del Jueves y Viernes Santo transformaba por completo la programación televisiva . Antes del auge del “on demand”, el espectador sabía que en Semana Santa, al encender la pantalla, se encontraría con túnicas, desiertos y bandas sonoras épicas de películas que todavía se recuerdan .

Hoy, aunque ha pasado mucho desde entonces y el consumo ha cambiado drásticamente, hay cinco títulos inolvidables . Grandes historias que mantienen su estatus de clásicos inamovibles para esta fecha . Te mostramos cuáles son... ¡Y también te sugerimos verlas!

Dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston , esta cinta no es solo una historia de fe, sino un hito técnico que cosechó 11 premios Óscar . Aunque el rostro de Jesús se mantiene en un respetuoso fuera de campo durante casi todo el metraje, su presencia es el eje transformador de la vida de Judah Ben-Hur. La mítica carrera de cuadrigas sigue siendo, décadas después, una de las escenas más impresionantes de la historia del cine.

Bajo laección de dir Nicholas Ray , esta producción fue la primera en Hollywood en mostrar de frente el rostro del Mesías en el cine sonoro. Jeffrey Hunter le puso cuerpo a un Jesús sereno y de mirada profunda que definió el imaginario visual de toda una generación. Es la película que profundiza en el contexto político de la Judea ocupada, dándole un matiz de drama histórico muy valorado por los analistas.

El Evangelio según San Mateo (1964)

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Para quienes buscan una experiencia menos grandilocuente y más cercana al "neorrealismo", la obra de Pier Paolo Pasolini es la opción predilecta. Rodada en blanco y negro, con actores no profesionales y una austeridad sobrecogedora, esta película es considerada por la crítica (incluso por el Vaticano) como una de las mejores y más fieles representaciones de la vida de Cristo.

Jesús de Nazareth (1977)

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Originalmente concebida como una miniserie por Franco Zeffirelli, su éxito fue tal que se convirtió en el largometraje de referencia para Semana Santa. Robert Powell, con su interpretación casi etérea, logró que muchos espectadores confundieran su rostro con las estampas religiosas tradicionales. Con famosos artistas invitados, su duración de más de seis horas permitía un recorrido exhaustivo por las parábolas y milagros.

La Pasión de Cristo (2004)

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Mel Gibson sacudió los cimientos del género con una propuesta visceral, rodada en lenguas muertas y con un nivel de realismo físico que generó intensos debates. Protagonizada por Jim Caviezel, la película se enfoca exclusivamente en el sacrificio final, convirtiéndose en un fenómeno de taquilla global que devolvió al cine religioso al centro de la conversación pública.

¿Dónde ver hoy estas películas?

Mientras algunos canales de aire suelen mantener la tradición de emitir alguno de estos títulos, la mayoría de estas joyas se encuentran disponibles en catálogos de streaming como Max, Disney+ o Prime Video. Asimismo, versiones restauradas de clásicos como El Evangelio según San Mateo pueden hallarse de forma gratuita en plataformas de archivo y bibliotecas digitales de cine.