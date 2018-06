"¿Por qué necesitas hacer esto?', pregunta Lou. "Porque es en lo que soy buena', responde Debbie. Y quizá ese pequeño diálogo sea la esencia de Ocean's 8, Las estafadoras; el spin off (suerte de despiece o satélite) de Ocean's 11 (La gran estafa) dirigido por Gary Ross, que hoy se verá en San Juan en estreno nacional.



Debbie (Sandra Bullock) es nada menos que la hermana de Danny Ocean (George Clooney) y, cosa de familia, tiene las mismas habilidades que él. Tras cinco años presa, acaba de salir de la cárcel y promete portarse bien, pero... Pronto reúne a un equipo de talentosas féminas para su proyecto: Lou (Cate Blanchett), dueña de un bar y su mano de derecha; la hacker Nine Ball (Rihanna), la diseñadora Rose (Helena Bonham Carter), Tammy, una ama de casa que roba electrodomésticos (Sarah Paulson), la socialité Daphne Kluer (Anne Hathaway), la imitadora de joyas Amita (Mindy Kaling) y Constance, una carterista (Awkwafina). ¿Pero cuál es ese proyecto? Está clarísimo que no es abrir una tienda de moda ni un salón de belleza. Nada más lejos de la realidad. Estafadoras profesionales, aceptan la difícil y peligrosa misión que puede costarles la libertad (condicional, en el caso de Debbie): robar un collar valuado en 150 millones de dólares, la joya más valiosa del mundo, y no de una caja fuerte. Deben sustraerlo en una concurridísima gala plagada de celebrities en el Metropolitan de Nueva York, el Museo de Arte donde se hizo la presentación de la película.



Con producción de Steven Soderbergh y George Clooney (director y protagonista de la saga principal), según contaron las chicas a medios internacionales, la idea surgió de manera casual, cuando en la promoción de Gravity (2014), Clooney y Bullock decían que eran como hermanos. A Ross (Los juegos del hambre) se le prendió la lamparita, se lo propuso a Sotherberg y gustó. "Honestamente no creí que funcionaría o que se llegara a hacer', confesó Bullock a El Tiempo, de NY, cuando llegó la propuesta, que obviamente aceptó. "Una vez que supe quién era el resto, sentí que sería una cosa grandiosa y divertida de hacer. No deja de ser un riesgo, pero pensé que era un riesgo que valía la pena', agregó Blanchett a la prensa.



Desafío que tiene humor, aventura y acción, sin embargo las actrices resaltaron la camaradería que reina entre las mujeres dentro del film, y que también se dio fuera de cámaras; y celebraron haber podido filmar juntas. "Se trata de mujeres cuidando unas de otras, reconociendo sus talentos y diciendo: "Ve ahí y brilla"', comentó Bullock, quien agregó: "Nos conectamos a un nivel que nunca habíamos tenido la oportunidad'.