De vuelta de su amada Rusia, adonde -como buen furor que es desde hace años- fue recibida con bombos y platillos para cantar uno de los temas del Mundial de fútbol (United by love); Natalia Oreiro participó de "Re loca y me encanta!", su último film, que debuta hoy en San Juan, en estreno nacional.



Remake de la comedia chilena Sin filtro (2016), la actriz uruguaya, cuyo anterior trabajo en la gran pantalla fue el film sobre la cantante Gilda, encarna a Pilar Gamboa, una mujer que va para adelante, pese a todo, pese a todos, pese a ella misma. Sin cuestionarse demasiadas cosas, ni siquiera qué es lo que realmente desea de su vida; soluciona, emparcha, pone el cuerpo y sigue, y sigue, y sigue. Hasta que un día...



"Me siento presa, frenada, trabada. Como en un aeropuerto, esperando un avión que nunca sale. Los demás se van, toman sus aviones y a mí no me llaman por los altoparlantes", explica colapsada Pilar. Harta de lidiar con taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegra, exparejas y marido vago, la joven mujer se plantea qué pasaría si pudiera decirle a todos lo que realmente piensa, sin que nadie lo tome a mal. Un suceso inexplicable logra que finalmente pueda cumplir ese sueño generalizado, eso que más de uno ha fantaseado alguna vez, pero no se atreve a llevar adelante. Claro, liberarse de todas esas cosas que molestan no va a ser tan sencillo.



Con dirección de Martino Zaidelis, Hugo Arana, Gimena Accardi, Diego Torres, Fernán Mirás secundan a Oreiro en esta historia que promete risas, pero también reflexión.