Cartelera de cine en San Juan desde el jueves 10 de octubre Consultá cuáles son los nuevos títulos que llegan a las salas locales esta semana y programá tu noche de película.

La cartelera de cine en San Juan se renueva hasta el miércoles 16 de octubre. Es con el estreno de My Hero Academia, una nueva propuesta de manga japonés. Además, también de animación, proyectarán Robot Salvaje, la nueva película animada para toda la familia, que rompió récords en los Estados Unidos. Dirigida por Chris Sanders, el realizador de “Lilo & Stitch” y “Cómo entrenar a tu dragón”, cuenta la historia de un robot en un bosque y su mensaje parece ser que la bondad es una táctica de supervivencia.

Se mantienen en cartel The Joker y Deadpool &Wolverine.

Robot salvaje

(Infantil/102’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 17:30, 21:10 hs. 3D Cast: 18:40 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 15 (viernes, sábado y domingo), 17.20, 19:40, 22 hs. 3D Cast: 16:40 y 19 hs

My Hero Academia: Ahora es tu turno (Anime/110’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 17:10, 19:10 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10 y 19:30 (viernes, domingo y martes). 2D Sub: 19:30 hs

Joker 2: Folie à Deux

(Drama/138’/+16)

Play Cinema. 2D Cast: 17, 18, 18:40, 19:20, 20:20, 21, 22:40 hs. 2D Sub: 21:40, 23:30 hs. Trasnoche Sábado 12/10. 2D Cast: 00:20 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 15:40 (viernes, sábado, domingo), 16:30, 19:20, 21:15 y 22:10 hs. 2D Sub: 18:30 y 21:30 hs. 2D Cast Sala turbo: 17 y 22:50 hs. 2D Sub Sala turbo: 20 hs

Sinopsis: Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lidia con su doble identidad, Arthur no sólo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él.

El Jockey

(Drama/97’/+13)

Play Cinema. 2D Cast: 21:20, 23:10 hs

Sinópsis: Abril y Remo son dos jockeys que corren para un mafioso al que llaman Sirena. En su peor momento, Remo, adicto a las drogas, mata a un caballo de Sirena. Ahora, Abril, embarazada de Remo, debe encontrarlo y esconderlo antes de que le hagan pagar. Con Úrsula Corberó (La Casa de Papel)

Transformers Uno

(Acción/104’/ATP)

Cinemacenter. 2D Cast: 15:10 (viernes, sábado y domingo ) y 17.30 hs

Alice, la gemela del diablo

(Terror/105’/+13)

Cinemacenter. 2D Cast: 22:20 hs

No hables con extraños

(Terror SAM16 – 98Min)

Play Cinema. 2D Cast: 23:20 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 19:50 (jueves a martes), 22:30 hs (jueves a martes) y 22:40 (miércoles)

Beetlejuice 2

(SAM13 – 105Min)

Play Cinema. 2D Cast: 19:20 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 18:40 hs

Sinopsis: Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Es sólo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces .

Romper el círculo

(Romance/130’/+13 c/r)

Play Cinema. 2D Cast: 20:40, 23:00 hs

Deadpool & Wolverine

(Superhéroes/127’/SAM 16)

Cinemacenter. 2D Cast: 21 hs

Sinopsis: Wolverine se recupera de sus heridas cuando se cruza con, Deadpool, que ha viajado en el tiempo para curarlo con la esperanza de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común.

Intensamente 2

(Infantil/96’/ATP)

Cinemacenter. 2D Cast: viernes, sábado y domingo 14:50 hs

Mi villano favorito 4

(Infantil/95’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 17:00 hs