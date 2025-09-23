Culminó el certamen Aldanzar con premios y becas para las ganadoras Tras seis jornadas de competencia, niñas y jóvenes sanjuaninas y de otras ciudades, recibieron los reconocimientos correspondientes del jurado. Participaron 1500 artistas de 42 institutos y academias, en ritmos como folklore, ballet, contemporáneo, urbano y español,

La edición 2025 de Aldanzar terminó con reconocimientos, distinciones y becas para las bailarinas consagradas por el jurado. En el 20º aniversario del certamen internacional de danzas, ritmos como el folklore, el ballet clásico, contemporáneo, urbano y español tuvieron su mejor representación en el escenario del Teatro Sarmiento alrededor de seis jornadas consecutivas en dos fines de semana, desde el viernes 14 al domingo 21 de septiembre.

Por la competencia, se presentaron alrededor de 1500 bailarinas de 42 institutos locales y provenientes de otras ciudades y países, que fueron evaluadas por un jurado calificado. La mesa estuvo constituida por Eleonora Cassano, Chela Fernández Belli, Julieta Dichiara, Nicolás Blanzari y los profesores Juan Manuel Peletier y Ezequiel Rodríguez.

Este certamen, declarado de Interés Cultural por la Legislatura Provincial, Aldanzar, tiene uno de los encuentros más relevantes del calendario artístico, brindando un espacio de proyección, intercambio y reconocimiento a cientos de bailarines y coreógrafos de la región.

El mismo está conducido por Griselda Sisterna, Gemina Maratta y Clarisa Maratta. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Sisterna hizo un balance general de lo acontecido en la competencia. “El certamen estuvo bastante bien respecto al cumplimiento de horarios, normativas y con el respeto por parte del público a este lugar tan emblemático para los sanjuaninos como es el Teatro Sarmiento”, apuntó la organizadora.

“El nivel técnico de las bailarinas que se presentaron fue excelente. La otra cara de la competencia, fueron las devoluciones del jurado, que indicaban cómo y qué debían mejorar las participantes de cada disciplina. Que personalidades destacadas como Cassano puedan darle un diagnóstico de sus niveles y lo que presentaron en escena, es muy valioso. Nuestras bailarinas no tienen siempre la posibilidad de viajar a donde residen estas figuras, entonces, esta vez hemos implementado un sistema personalizado para cada participante, que por medio de WhatsApp, puedan escuchar la recomendación y la indicación en la propia voz del jurado. Es algo nuevo que se hace y ha sido satisfactorio”, contó Griselda.

Respecto al futuro, “nuestra idea es continuar trabajando desde nuestro lugar en brindarles a los bailarines y bailarinas que cuenten con las mejores herramientas para progresar. Y seguir dando becas para que se perfeccionen en estudios de Buenos Aires, para poder abrirles un poco la puerta tanto a nuevos chicos como a nuevos profesores”, remarcó la directora.

Además, destacó que en esta edición, el ballet clásico tuvo una presencia importante en cantidad de participantes como en el tipo de propuestas coreográficas presentadas.

1 de 13 | 2 de 13 | 3 de 13 | 4 de 13 | 5 de 13 | 6 de 13 | 7 de 13 | 8 de 13 | 9 de 13 | 10 de 13 | 11 de 13 | 12 de 13 | 13 de 13 |

MIRA TAMBIÉN Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno

Grilla completa de premios

Danzas españolas (Viernes 14/9 y sábado 15/9)

Mejor solista: Delfina Flores (Instituto Madrid), Milagros Castro Imperio Gitano.

Mejor coreografía niños: “Guajiras” (Instituto Madrid), “Meneaito” (Instituto Lorelei), “Gitana Hechicera” (Imperio Gitano), “Tanguillo” (Instituto Iberia).

Mejor coreografía juvenil: “Guadalquivir” (Centro de la Danza Granada), “Alegrías” (Imperio Gitano), “Fandangos con bata” (Instituto Lorelei).

Revelación: “Caracoles” (Instituto Madrid), María Paz Tucumán y María Lourdes Calafatello.

Mejor Vestuario: “Guajiras” (Instituto Madrid), “Meneaito” (Instituto Lorelei).

Premio a la Creatividad: “Un suspiro” (Centro de la Danza Granada), “Sevillanas de Lebrija” (Imperio Gitano).

Mejor Maestro Preparador: Cintia Garrido, Marisol Morales y Maximiliano Vergara.

Danzas Árabes y Danzas Folclóricas Argentinas (Domingo 16/9)

Mejor solista: Antonella Camisay (Nahnu).

Mejor coreografía niños: Golpes Urbanos (Salma), Percusión (Kala).

Mejor coreografía juvenil: Un adiós, un pañuelo (Salma), Meyance (Kala), Mi guitarra eres tú (Iberia), Malambo show (Malagueña).

Revelación: Luana Rojas, Mía González, Milton Marinero.

Mejor Vestuario: Malambo show (Malagueña), Percusión (Kala).

Premio a la Creatividad: Halishi (Kala).

Mejor Maestro Preparador: Carolina Aguilera y Alejandro Almarcha.

Danzas Libres y Danza Clásica (Viernes 19/9)

Mejor solista: Sofía Blanco (Instituto Alma) y Valentina Andino (Instituto Ballerinas).

Mejor coreografía niños: “Duendes del bosque” (Instituto Ballerinas), “Haditas” (Studio Uno), “Reflejos” (Studio Ballet), “Ceremonia” (Instituto Bellart), “Nueva Era” (Instituto Alma), “Tatto” (Instituto Alma), “Reinas” (Esencia Pura).

Mejor coreografía juvenil: “On” (Studio Ballet), “Rock” (Instituto Ballerinas), “Tiempo de cosecha” (Instituto Ballerinas)

Revelación: Guillermina Mari (Studio Ballet), Isabella Herrero (Instituto Neodanza).

Mejor Vestuario: “Reinas” (Esencia Pura).

Premio a la Creatividad: Estudio Bellart y Alma Estudio de Danzas.

Mejor Maestro Preparador: Luz María López y María Laura Peña.

Danzas clásicas y contemporáneas (Sábado 20/9)

MIRA TAMBIÉN Murales de artistas sanjuaninos se lucirán en bibliotecas populares

Mejor solista: Giuliana Ciari (Studio Uno) y María Pilar Toujas (Escuela de Ballet de María Cristina Hidalgo).

Mejor coreografía niños: “Brillo de cielo” (Escuela Odette), “Caperucitas” (Escuela Odette), “Vals de las Flores” (Estudio Pavlova), “Can Can Vanina” (Gispert Studio), “Mascarada” (Instituto Giusepina).

Mejor coreografía juvenil: “Piantado” (Estudio Pavlova), “Fuerza de violín” (Escuela de Ballet de María Cristina Hidalgo), “Resplandor y Sombras” (Escuela Odette), “Vals de Raymonda” (Instituto Superior de Danzas Marta Lertora).

Revelación: Morena Gómez (Estudio Pavlova), Violeta Romero (Instituto Ballerinas).

Mejor Vestuario: “Vanina Gispert” (Studio Ballet) e Instituto Ballerinas.

Premio a la Creatividad: “Podrán decir” (Instituto Ballerinas) y Escuela Odette.

Mejor maestro preparador: Vanina Gispert y Natalia Luna.

Danza contemporánea (Domingo 21/9)

Mejor solista: Daniela Vicentela (Studio Ballet), Virginia Garro (Instituto Superior de Danzas), Marta Lertora.

Mejor coreografía niños: “Así somos” (Studio Ballet)

Mejor coreografía Juvenil: Tierra (Studio Ballet), “Dont stop till you set enough” (Instituto Superior de Danzas Marta Lertora), “Let it snow” (Instituto Superior de Danzas Marta Lertora), “Silencio” (BM Estudio).

Revelación: Guillermina Mari, Sofía Triffiletti.

Creatividad: BM Estudio, Estudio Bellart.

Mejor maestro preparador: Belén Montilla, Marianela Fiol, Marta Lertora.

Becas entregadas

María Lourdes Calafatello, Tatiana Molina, Milagros Castro, Guillermina Espejo, Silvina Sastre, Nahir Caballero, Mia Vallejos, Gisel Clouet, Oriana Aragón, Daiana Monla, Marta Monla, Milton Marinero, María Jazmin Bruna, Maia Tapia, Morena Gómez, Valentina Gandino, Constanza Molina, Giuliana Ciari y Victoria Riveros.