Del drama al romance, de la comedia al terror: las películas para ver desde hoy jueves 16 en San Juan Un puñado de estrenos llega a las carteleras de la provincia para sumarse a las historias que permanecen disponibles, conformando un tandem de 17 películas con opciones para todas las preferencias. Desde la divertida y amorosa Locamente hasta la horrorosa Teléfono negro 2, hay de todo.

Llegó el jueves y con él, la renovación de las carteleras de las tres salas de cine de San Juan, que reciben una variada selección de estrenos. La espeluznante rentrée de “Teléfono negro“, la coproducción española-argentina “El Retorno“, calificada como “thriller místico”; y la italiana “Locamente“, que en clave de humor aborda las peripecias de una flamante pareja; encabezan esta camada, donde no falta la propuesta animada para los peques de la familia y el animé, género que en los últimos tiempos viene teniendo un lugar destacado en las pantallas grandes de la provincia.

Teléfono Negro 2 (Terror / 114’ /SAM13)

El Captor quiere vengarse de Finny escoge como objetivo a Gwen, su hermana, que empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

Multiplex. 2D Cast: 17:45, 19:10, 20:00, 20:50, 22:20, 23:10 h

2D Cast: 17:45, 19:10, 20:00, 20:50, 22:20, 23:10 h Play Cinema. 2D Cast: 18:00, 19:10, 20:10, 23:30. 2D Sub: 21:20 h

2D Cast: 18:00, 19:10, 20:10, 23:30. 2D Sub: 21:20 h Cinemacenter. 2D Cast: 17:30, 20:00, 22:30 h. 2D Sub, Sala Turbo: 21:30 h. 2D Cast, Sala Turbo: 16:30, 19 h

El retorno (Drama / 130’/ +13)

El film de Marcela Luchetta aborda a Tomás Armento, un erudito sacerdote del Vaticano, que debe investigar un inesperado “milagro”: su hermano Abel, a quién no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado. Un relato que tensa los límites entre la locura y la iluminación. ¿Delirio místico o el verdadero Cristo?

Play Cinema. 2D Cast: 22:20 h

2D Cast: 22:20 h Cinemacenter. 2D Cast: 21:50 h

Frankie y los Monstruos (Animada / 56’ / ATP)

En un castillo-laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Tarados de Arriba, el más loco de los profesores locos despierta monstruosas creaciones a la Casi-Vida… para luego olvidarse rápidamente de ellas. ¿Quién cuida del castillo? ¿Quién cuida de los monstruos? ¿Quién les enseña a no ser monstruosos, para que la gente del pueblo no forme una turba enfurecida y queme el castillo?

Multiplex. 2D Cast: 15:30, 17:20 h

2D Cast: 15:30, 17:20 h Play Cinema. 2D Cast: 16.30, 17.40 h

2D Cast: 16.30, 17.40 h Cinemacenter. 2D Cast: 17:10, 19:30 h

La tortuga roja (Anime / 80’ / ATP)

Historia muda sobre un náufrago en una isla tropical desierta poblada de tortugas, cangrejos y aves. Cuenta las grandes etapas de la vida de un ser humano. Debut en el largometraje del animador Michaël Dudok de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje «Father and Daughter»). Coproducción de varias productoras francesas y el Studio Ghibli.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00, 17:30 h

Locamente (Comedia Romántica / 96’ / SAM13)

En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente — la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación

Multiplex. 2D Cast: 21:20 h

2D Cast: 21:20 h Cinemacenter. 2D Sub: 20.40 h

Tron Ares (Ciencia Ficción / 120’ / SAM13)

Sigue a un sofisticado programa, llamado Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

MIRA TAMBIÉN Mirá todo lo que podés hacer este jueves 16 de octubre

Multiplex. 4D/3D Cast: 15:30, 17:50, 20:10. 2D Cast: 23:10 h

4D/3D Cast: 15:30, 17:50, 20:10. 2D Cast: 23:10 h Play Cinema. 2D Cast: 15.40 (18 y 19 de octubre), 16:40, 19:00. 2D Sub: 22:10 h. 3D Cast: 17:50 h

2D Cast: 15.40 (18 y 19 de octubre), 16:40, 19:00. 2D Sub: 22:10 h. 3D Cast: 17:50 h Cinemacenter. 2D Cast: 16:20, 19:10, 21:40 h. 2D Cast: 17:20, 20:10, 22:40 h

Una batalla tras otra (Drama / 162’ / SAM13)

Cuando su enemigo malvado reaparece después de 16 años, un grupo de ex-revolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos.

Multiplex. 2D Sub: 22:10 h

2D Sub: 22:10 h Play Cinema. 2D Sub: 23:10 h

La casa de muñecas de Gabby (Aventura / 105’ / ATP)

Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas.

Multiplex. 2D Cast: 15:45, 18:50 h

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, Castillo Infinito (Animé / 155’ / SAM16)

Adaptación del decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu, que a su vez se divide en dos sub-arcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

Multiplex. 2D Cast: 17:20 h

2D Cast: 17:20 h Cinemacenter. 2D Cast: 21:50 h

Angelo en el bosque (Animada / 82’ / ATP)

Ángelo es un niño de diez años que sueña con ser explorador y zoólogo. Cuando va a visitar a su abuela, sus padres lo dejan en un área de descanso, y decide atravesar el bosque en su busca.

Multiplex. 2D Cast: 15:20 h

2D Cast: 15:20 h Cinemacenter. 2D Cast: 17:40, 18:40 h

Los tipos malos 2 (Infantil / 105’ / ATP)

Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

Multiplex. 2D Cast: 16:50 h

Belén (Drama / 100’ / SAM13)

Segundo film de Dolores Fonzi, con Luis Machín, Julieta Cardinali, Laura Paredes, Camila Plaate, Dolores Fonzi. Basada en hechos reales. Una joven tucumana es acusada de aborto y luego condenada a prisión. Su caso se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento feminista en Argentina.

Multiplex. 2D Cast: 20:20 h

Homo argentum (Comedia / 110’ / + 13)

Protagonizada por Guillermo Francella, son 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.

Play Cinema . 2D Cast: 19:30, 21:30 h

. 2D Cast: 19:30, 21:30 h Cinemacenter. 2D Cast: 19:20 h

Conjuro 4 (Terror / 135’ / SAM16)

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) vuelven a enfrentarse a un caso aterrador, inspirado en el escalofriante incidente de las hijas de un matrimonio que afirmaron ver siluetas negras sobre sus camas. La película nos sumerge en un nuevo capítulo del universo The Conjuring, explorando una vez más los límites entre lo natural y lo sobrenatural.

Multiplex. 2D/4D Cast: 22:30 h

2D/4D Cast: 22:30 h Play Cinema. 2D Cast: 20:00, 23:20 h. 2D Sub: 21:30 h

2D Cast: 20:00, 23:20 h. 2D Sub: 21:30 h Cinemacenter. 2D Cast: 18:30, 21:20 h

Dibujos Imaginarios (Infantil / 90’ / ATP)

Cuando el cuaderno de dibujos de una niña cae en un estanque misterioso, sus creaciones cobran vida de forma impredecible, caótica y peligrosamente real. A medida que el pueblo comienza a desmoronarse, ella y su hermano deben encontrar a las criaturas antes de que causen daños irreparables. Su padre, tratando de alcanzarlos en medio del caos, tendrá que atravesar una ciudad en crisis para reunir a su familia y detener el desastre que nunca quisieron desatar.

Multiplex. 2D Cast: 15:30 h

Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas (infantil / 56’ /ATP)

Es una colección de una hora de cuatro nuevos episodios en los que Dora y su amigo el mono Botas se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua, además de uno con temática de cumpleaños en el que el dúo explorador se embarca en una misión para encontrar la tarta de cumpleaños perdida de Dora.

Play Cinema. 2D Cast: 15:30 (18 y 19 de octubre), 16:40 h

Mascotas al rescate (Animación / 87’ / ATP)

Un grupo de mascotas, incluyendo al mapache Falcon, que quedan atrapadas en un tren descontrolado controlado por un tejón vengativo, obligándolas a trabajar juntas para salvarse de un choque inminente.