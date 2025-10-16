Mirá todo lo que podés hacer este jueves 16 de octubre Si no sabés dónde ir o qué hacer durante el día y la noche sanjuanina, entérate de las diversas propuestas culturales en materia musical y teatral. Encontrá y agendá todas las actividades artísticas pensadas para hoy.

La movida artística y cultural de este jueves cuenta con una buena oferta de espectáculos en bares y confiterías, en salas teatrales y también actividades recreativas al aire libre.

Para empezar, esta noche actuarán Mila en el Casino del Bono de Rawson. Por otro lado, Pepe Blasco, Fabricio Pérez y Laura Villagra se reunirán para ofrecer un nuevo episodio de la “Cocina de Clásicos”. Estos cantautores sanjuaninos independientes, tendrán un encuentro en el Estudio T, para quienes busquen opciones alternativas, con letras, sonidos y compositores locales.

En el Teatro de Albardón, se vivirá la gala de la Escuela Vikiempoderarte, con un espectáculo titulado “Savia oculta”.

Después, para anticipar el festejo del Día de La Madre, habrá una actividad de senderismo en Ullum, como si fuera un juego de “Búsqueda del tesoro” para un esparcimiento en grupo y con importantes recompensas, además de compartir sesiones de zumba para bailar al calor de la siesta sanjuanina.

En el Teatro Sarmiento, por ejemplo, la Academia Stars presentará su musical “Moisés” y en el festival de teatro de Rawson, el elenco de la Facultad de Filosofía de la UNSJ presenta la obra “El sueño de la mujer triste”, accesible para todo público y con entrada libre y gratuita.

*MÚSICA

Mila. La voz de la resiliencia. Cena show con entrada gratuita. 23 hs. Casino Del Bono de Rawson (Torino 583 oeste, Villa Krause).

Cocina de Clásicos. 20:30 hs. con Pepe Blasco, Fabricio Pérez, Laura Villagra. Estudio T (Perito Moreno 149 norte).

*DANZA

Savia Oculta. Espectáculo de flamenco. 21 hs. De la Escuela Vikiempoderarte. Teatro de Albardón (Castelli 1830 – Albardón). Entradas: $20.000. Anticipadas: Avantti.io

*ENCUENTROS

Búsqueda del tesoro. Festejo por el Día de la Madre. Usina de Ullum. 15:30 hs. Senderismo y clase de zumba. Con Paola Aracena, Ana González y Natalia Ponce. Gratis. Punto de reunión y de salida Plaza Fabián Alfaro, Plaza del CIC de Ullum, Skatepark y Plaza Eva Duarte de Perón.

Apuntes sobre la creatividad. Presentación del libro de María Asunción Beltrán. 20 hs. Chalet Cantoni (Libertador 3339 oeste). Gratis.

*TEATRO

El sueño de la mujer triste. 21 hs. Elenco de la Facultad de Filosofía de la UNSJ. Dirección: Susana Lage. Tratro Oscar Kümmel (Mendoza 2773 sur – Villa Krause). Entrada libre y gratuita.

Moises: el musical. 21:30 hs. Academia Stars. 21:30 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $15.000. Adaptación de El Príncipe de Egipto. Entradas: $15.000.

*EXPOSICIONES Y MUSEOS

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11hs. a 19 hs.

Ikigai. Ciclo Arte en la ciudad. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Hasta el 26 de octubre, lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h con ingreso libre. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis

Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 a 21:00 h. La entrada es gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Hoy: a las 09 h, charla en el mes en que se conmemora la fundación de la Escuela Naval Militar. y a las 17 h, Club de Lectura Ratones de Biblioteca para personas mayores de edad con baja visión y ceguera. En Sarmiento 21 sur. Gratis.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podrá visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. de cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.