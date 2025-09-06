La fiesta que reúne a los cultores del entretenimiento asiático, del mundo friki y otaku. Dos jornadas de competencias de Kpop, Cosplay, talleres de origami, uchiwa, juegos y trivias, entre otras atracciones para toda una comunidad local que sigue creciendo.

Los otakus y amantes del entretenimiento cultural asiático acudirán al llamado de un evento temático que promete varias horas de diversión y emociones. Con el título de “Tanuki no hi”, se presenta esta feria multiartística orientada a diversas expresiones provenientes de Japón, China y Corea, desde el animé, la fantasía, las costumbres, pasatiempos y los videojuegos en general.

Tendrá lugar en la explanada del Centro Cultural Estación San Martín el próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre desde las 16 hs. a 21 hs. Habrá juegos, trivias, concursos y exhibición de artes marciales; torneos de Kpop y Cosplay, Pasarela Cosplay Kids, para los más pequeños y el show principal de Moon Ladies que interpretará openings de animé y el show performático de la estrella invitada Kamira.

“Tanuki no hi”, es ideado y organizado por Cecilia Castro, Anabel y Marina Peña, tres emprendedoras dedicadas a la elaboración de productos artesanales inspirados en la cultura pop. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Cecilia manifestó la esencia y el corazón de esta iniciativa que busca conectar, no solo a los fans específicos del mundo otaku, también llegar a otros espectadores en general de todas las edades.

“Desde hace tiempo compartimos el deseo de dar a conocer y acercar esta pasión al público, no solo a través de nuestros productos, sino también mediante experiencias que permitan vivirla de manera más directa. Por eso decidimos unirnos y organizar un evento que reúna en un mismo lugar lo mejor de la cultura friki, geek y pop. Así nació Tanuki no hi, una propuesta pensada para toda la familia, con un enfoque didáctico e interactivo”, expresó la emprendedora.

“Nuestro objetivo no es difundir la cultura asiática solamente, sino crear un evento en donde todas las expresiones globales de la cultura pop convivan de forma orgánica. Esto hace de nuestro evento un espacio ideal para que todos los que asistan tengan más de una actividad acorde a sus gustos, más la posibilidad de interiorizarse con expresiones artísticas que les serán novedosas, ya sea orientales u occidentales”, agregó Castro.

El grupo fundamentó el nombre del evento “Tanuki no hi” que significa “el día de tanuki”. El tanuki es un perro mapache, una criatura que existe en Japon, China y Corea, y que entre las múltiples acepciones que se le da en el folklore japonés, es la representación de un espíritu divertido y juguetón. “Elegimos la figura de tanuki porque no sólo representa la faceta asiática que le damos a nuestra propuesta, sino que también representa el aspecto lúdico y festivo que le queremos imprimir a este nuevo evento”, explicó Cecilia.

Entre las atracciones centrales que seguramente será lo más convocante, están los certámenes de Cosplay y Kpop, los mismos se desarrollarán en el escenario del Anfiteatro El Globito. El jurado será muy selecto, puesto que lo integran figuras destacadas en la materia, ellas son Kamira y Star_Liz4.

Kamira

Desde Mendoza y con 7 años de experiencia profesional como cosplayer, se especializa en la estilización de pelucas, cortarlas y moldearlas para que transmitan la esencia del personaje y también se dedica a hacer “props” (objetos, accesorios y armas) con impresión 3D. Cada uno de sus proyectos está resuelto con mucho detalle y creatividad, desde ajustar un detalle de diseño hasta darle vida a un accesorio.

Star_liz4

Cosplayer sanjuanina que tiene tres años de actividad. Se especializa como cosmaker, práctica que sirve para confeccionar sus propios tajes personalizados y de gran detalle en sus terminaciones y materiales.

En tanto, el jurado de K-pop está conformado por China y Aixa.

China

Celina Mallea es “China”, conocida por su apodo, es una apasionada bailarina y profesora de K-pop con una trayectoria de más de 1O años en el mundo del baile. Desde niña, viene desarrollando y practicando esta disciplina. Ahora enseña y comparte su experiencia en cuatro institutos. Además, miembro y líder del grupo de dance cover Yourself, con el que ha participado en varios eventos obteniendo primeros puestos. Como jurado participó en el K-Zone, Kaotica, New Fest, Expoanimé y Fanfest, entre otros.

Aixa

Lleva cerca de 9 años realizando dance covers hasta el día de hoy. Ha participado en numerosos concursos de K-pop de San Juan tanto en grupal como en solista. Así como también en el conocido concurso más importante de Mendoza “Mendotaku”. Hasta el día de hoy, sigue formándose como bailarina tomando clases de ritmos urbanos, femme, contemporáneo, coreografía, hip hop y K-pop.

Más atracciones

En el apartado musical actuará Moon Ladies. Dos voces que reviven los temas más memorables del animé de los 90′ y darán un show vibrante, nostálgico y emotivo con armonías vocales y una notable puesta escénica. El dueto interpreta openings y endings (en japonés y latino) de animés como Sailor Moon, Ranma ½, Digimon, Los Caballeros del Zodiaco e Inuyasha.

También serán parte del evento Jinsoku Dojo, la academia dedicada a la enseñanza y práctica de iaido, aikido y kendo.

Por su parte, el Instituto Melvi, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en la danza, brindará una muestra de coreografías de k-pop guiadas por “China” Mallea.

Finalmente, en el aspecto recreativo, el taller de origami, niñas y niños acompañados de sus padres, podrán crear figuras de papel donde la imaginación y la creatividad no tendrá ningún límite. Mientras que en el taller de ochiwa, se trata de aprender a elaborar de manera artesanal el típico abanico japonés, en el que cualquiera podrá conocer esta técnica milenaria.

En los últimos años, el consumo masivo de producciones del entretenimiento asiático viene ejerciendo una notable influencia en los gustos, tanto en generaciones de adolescentes, jóvenes y adultos por igual. Si bien, hay una línea histórica en la realización de eventos temáticos de este tipo efectuado por otros referentes y gestores de la misma comunidad (Otaku Yoobi o Friki Feria por citar algunos conocidos) en este caso, se abre otra instancia a partir de esta acción que, de la mano de este grupo de emprendedoras, busca también hacerse un espacio y un sello de calidad para los fans locales.

“Vemos que esta onda y gusto por la cultura japonesa, por lo geek o por el animé y el manga, viene sosteniéndose hace tiempo. Tal vez, falta un poco más de reconocimiento oficial o que sea un poco más masivo. Por supuesto que hay muy buenas propuestas en San Juan y creemos que en pocos años se naturalice y se transforme en un fenómeno muy popular. Aunque todavía hay gente que no conoce todo este mundo, sabemos que hay un público especial, pero queremos que este espacio sea abierto para todos y pueda sumarse más gente también”, explicó Cecilia Castro.

Por último, el público podrá también pasear por stands de productos temáticos y puestos de gastronomía asiática. La entrada es apta para todo público, libre y gratuita los dos días.