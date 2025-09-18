Mirá qué películas estrenaron en San Juan el jueves 18 de septiembre Una comedia y un drama argentinos, lo nuevo de Margot Robbie y el regreso de un musical clásico encabezan las nuevas propuestas que llegaron a las salas sanjuaninas. Acá te contamos de qué se tratan, para que vayas planificando el fin de semana.

Una comedia pochoclera y un drama basado en un caso real son son las dos películas argentinas que figuran entre los estrenos de cine en San Juan, desde el jueves 18 de septiembre: Por un lado, “Papá x Dos”, con Celeste Cid y Benjamín Vicuña, es una comedia de enredos familiares; y en la otra vereda está “Belén”, con Luis Machín, Julieta Cardinali y Dolores Fonzi, sobre una joven condenada a prisión por un aborto, basada en hechos reales.

El aporte foráneo viene de “La Meca”, con la romántica historia que propone “El gran viaje de tu vida”, encabezada por una dupla más que atractiva: Margot Robbie y Colin Farrell.

Finalmente, para los nostálgicos y para quienes quieran conocer lo que alguna vez fue un verdadero fenómeno de la gran pantalla -ahora devenido en clásico- está el inoxidable musical “La novicia rebelde”, celebrando aniversario con los recordados Julie Andrews y Christopher Plummer en los estelares. Aquí, una encantadora novicia deja el convento para convertirse en institutriz de los hijos del estricto capitán von Trapp.

Opciones variadas que se suman o otro tandem, que al menos hasta el miércoles 24 de septiembre permanecerán disponibles.

Belén (Drama /105’/ +13)

Segundo film de Dolores Fonzi, con Luis Machín, Julieta Cardinali, Laura Paredes, Camila Plaate, Dolores Fonzi. Basada en hechos reales. Una joven tucumana es acusada de aborto y luego condenada a prisión. Su caso se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento feminista en Argentina.

Salas y horarios:

Multiplex. 2D Cast: 19:00 hs. Domingo:18:00 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 19:50, 22:20 hs

Papá x Dos (Comedia/105’/+13)

Con Celeste Cid y Benjamín Vicuña. Santiago sueña con formar una familia con Ana y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada. El único problema es que también le cuenta que el papá, es su ex! Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia. Pero todo se complica cuando el ex de Ana se instala en la casa que comparten.

Salas y horarios:

Play Cinema. 2D Cast: 19:40, 23:20 hs

Multiplex. 2D Cast: 17:00, 21:05. Domingo 15:50 , 22:30 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 19:20, 21:40 hs

El gran viaje de tu vida (Drama/109’/13)

Romance. Con Colin Farrell y Margot Robbie. Sarah y David son dos solteros desconocidos que se conocen en la boda de un amigo en común y pronto, por un sorprendente giro del destino, se encuentran en el Gran Viaje de Tu Vida – una aventura divertida, fantástica y apasionante en la que reviven momentos importantes de sus pasados, descubren cómo han llegado a donde están en el presente… y posiblemente tienen la oportunidad de cambiar su futuro.

Salas y horarios:

Play Cinema. 2D Sub: 21:40, 23:10 hs

Multiplex. 2D Castellano: 19:00 hs. 2D Subt: 23:00. Domingo 2D castellano: 17:50, 22.10 hs

Cinemacenter: 2D Cast: 17.10, 19:30 hs

La novicia rebelde (Musical/174’/ ATP)

Reestreno por su 60º Aniversario. María es una alegre novicia que abandona la abadía para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y cariño. Con Christopher Plummer y Julie Andrews.

Salas y horarios:

Multiplex. Sábado 20 y martes 23, 2D Sub: 19:00 hs

Más películas para ver

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Castillo infinito (Anime/155’/+13)

Play Cinema. 2D Cast: 15:40, 16:30 hs. 2D Sub: 19:20, 20:30 hs

Multiplex. 2D Castellano: 15:30, 18:35 hs. 2D Subt: 21:30 hs. 4D/2D Castellano: 14:50, 17:40 hs. Domingo: 4D/2D Cast: 16:00. 2D Cast: : 15:15, 18:10 hs. 2D Sub: 21:00 hs.

Cinemacenter. 2D Cast: 17.30, 20:40, 21:50 hs. 2D Cast. sala turbo: Viernes, sábado, martes y miércoles: 19 hs. 2D Subt, sala turbo: Jueves y domingo, 19 hs.

200% Lobo (Infantil/98’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 15:30, 17:10, 18:00 hs

El Conjuro 4: Últimos ritos (Terror/135’/+13)

Play Cinema. 2D Cast: 15:30, 17:00, 18:20, 19:10, 20:40, 22:00, 23:00 hs. 2D Sub: 23:30 hs Trasnoche sábado 20/09 2D Cast: 00:30 hs

Multiplex. 4D/ 2D Cast: 20:30, 23:00 hs. 2D Cast: 17:00, 19:30, 22:00 hs. Domingo: 4D/2D Cast: 19:00, 21:40 hs. 2D Cast: 15:00, 17:30, 20:00 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17, 18:30, 19:45, 20:30, 21:20 (viernes a miércoles), 22:40 (excepto domingo) y 23:15 (viernes y sábado). 2D Sub: 21:20 (jueves y domingo). 2D Cast, sala turbo: 16:10 y 22:10 hs

Homo Argentum (Comedia/98’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 18:50, 21:30 hs

Multiplex. 2D Cast: 17:00, 21:00 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17.50 hs

BTS 2016 Live the most beautiful moment (Musical/ 110’/ATP)

Multiplex. Miércoles 2D: 19 hs

Toy Story (Infantil/85’/ ATP)

Multiplex. 2D Cast: 15.20 hs. Domingo: 14:15 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20 hs

Los tipos malos (Infantil /105’/ATP)

Multiplex. 2D Cast: 15.00 hs. 2D Castellano: 14:10 hs

Mascotas al rescate (Infantil/99’/ATP)