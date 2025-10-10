Hoy viernes 1o de octubre de 2025, feriado por el traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, San Juan ofrecerá diferentes actividades a los habitantes y a los turistas que llegarán a visitar la ciudad aprovechando el fin de semana XXL, o también llamado extralargo. Desde una peña hasta shows musicales en bares y la presentación de un disco en la Sala Auditórium de Teatro del Bicentenario hasta obras de teatro, el arribo de Daniel Agostini con sus clásicos y Fede Cyrulnik con su stand up Evolushon.
*MÚSICA
Peña folklórica. 19:30 h, Finca La Cabaña (Manuel Zabala 1027, Rivadavia). Entrada: $20.000 (con dre. de show, clase de folclore y opción gastronómica).
Flor Trombino. 21 h, Il Pilonte (Meglioli 159 sur, Rivadavia)
Juanse Arano. Con su primer disco Raíz del Alma. 22 h, Sala Auditórium de Teatro del Bicentenario (España y Córdoba). Entrada: $7.000 en boletería y en Tuentrada.com
Luis Corradi y Adrián Romero. Apertura 22 h, Vintage Lounge Bar (Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)
Gerardo Cobas. 22 h, Bernardo Bar (Lateral de Circunvalación 618 este)
La Costa. 22 h, El Patio y Súper Vea (25 de Mayo y Jujuy). Reservas: 2645465230.
Nano Rodríguez. 22 h, El Faro (Landa y Cervantes, Santa Lucía).
Martín Krywo. 22:30 h, La Salmuera (Chacabuco y Calle 7, Pocito). Der. de show: $3.000
De La Lora. 22:30 h, Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste).
Marcelo Díaz y Chichón Hernández. 22:30 h, La Kelita (Jockey Club San Juan, República del Líbano 1790 oeste).
Intento Suicida. 23 h, Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)
Daniel Agostini. 23 h, Complejo Eliazar (Paula A. De Sarmiento pasando República del Líbano, Rawson)
El Yeyo. A las 23:30 h, La Sede Pool (Mendoza 2219 sur, Rawson).
* FESTIVALES
Fiesta Provincial del Adulto Mayor. Desde las 09 h, Camping Municipal de Ullúm
* FERIAS
16° Feria de la Cultura Popular y el Libro. Hoy: 19 h, en Teatro Oscar Kummel (Mendoza 2773 sur, Villa Krause): Show con Orquesta Municipal de la Red Cultura en Movimiento. 20 h, Obra Teatral El Murmullo del Elenco Círculo de Tiza Teatro, intervenciones artísticas y sunset cultural. Gratis
* TEATRO
Evolushon. Con Fede Cyrulnik. 21 h, Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entrada: $34.000
Doña Rosa. 21:30 h, Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur)
¡Qué me van a hablar de amor!. 21:30 h, Títeres en Serio (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entradas: $10.000.
* CINE
Sym Phonia. Cine mudo sonorizado en vivo. 21 h, Sala Auditorio de Museo Franklin Rawson (Av. Libertador 862 oeste). Entrada a la gorra
* EXPOSICIONES Y MUSEOS
Ikigai. Ciclo Arte en la ciudad. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Hasta el próximo 26 de este mes, lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h con ingreso libre. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis
Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.
Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 hs. a 21:00 hs. Entrada gratis. Artify (Córdoba 519 oeste).
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por El edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas generales: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Sarmiento y Av. Libertador. Gratis.
Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio
Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.