Muerte de El Indio Solari: qué se sabe hasta el momento de las causas del deceso del músico

Muerte de El Indio Solari: qué se sabe hasta el momento de las causas del deceso del músicoQué dicen de la salud del Indio

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El Indio Solari murió este viernes 5 de junio a los 77 años y la noticia generó conmoción en el mundo de la música argentina. Aunque rápidamente surgieron especulaciones sobre las causas de su fallecimiento, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el motivo de su muerte.

El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su casa de Parque Leloir y la información fue confirmada por distintos medios nacionales. Sin embargo, las circunstancias precisas del deceso todavía son materia de investigación.

Según trascendió en las primeras horas tras conocerse la noticia, la Justicia inició actuaciones bajo la carátula de «averiguación de causales de muerte», un procedimiento habitual cuando todavía no existe un informe oficial que determine el motivo exacto del fallecimiento.

Por el momento, ninguna fuente oficial informó una causa específica y tampoco se difundió un parte médico que permita establecer qué provocó la muerte del músico.

Su larga lucha contra el Parkinson Si bien las causas del fallecimiento aún no fueron confirmadas,Solari convivía desde hacía años con el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que él mismo hizo pública en 2016 durante un recital en Tandil.