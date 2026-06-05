La biografía musical de El Indio Solari: su obra, su legado

Carlos Alberto "El Indio" Solari nació el 17 de enero de 1949 en la provincia argentina de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Es un cantante y compositor argentino, referente del rock nacional, miembro fundador de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos.

Investigan las causas de la muerte de El Indio Solari: el cuerpo del músico estaba al lado de la pileta y fue hallado por una empleada

Estudió Bellas Artes. Fue, junto a Skay, con quién fue miembro fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , banda emblemática del rock argentino entre comienzos de los 80s y el transcurso de los 90s. En 1989 contrae matrimonio con Virginia con quien en el año 2000 tuvo a su primer y único hijo hasta el momento, Bruno.

Tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001, comenzó una pausa que se prolongó hasta 2004.

"El Tesoro de los Inocentes (bingo fuel)", fue su esperado álbum debut como solista, editado en noviembre de 2004. La banda que lo acompaña se llama Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, integrada por Julio Sáez, Baltazar Comotto y Eduardo Herrera en guitarras; Marcelo Torres en bajo y Hernán Aramberri en batería. Como músicos invitados aparecieron Alejo Van Der Pahlen en saxos alto, tenor y barítono; Ervin Stutz en trompeta, flügelhorn y trombón, y Deborah Dixon (Blacanblus) en voces. Instala Luzbola, su propio estudio de grabación.

En el año 2006 accede, por primera vez a grabar un cover. Lo hace para el disco "Escuchame en el Ruido" de Lito Vitale y elije cantar "El Salmón", de Andrés Calamaro.

Tres años después de su exitoso debut discográfico, lanza al mercado un nuevo material bajo el nombre de "Porco Rex" (2007) con trece nuevos tracks, entre los que se destaca un dúo con Andrés Calamaro en "Veneno Paciente".

En 2010 llega "El Perfume de la Tempestad". En 2013 presenta "Pajaritos, Bravos Muchachitos", un nuevo disco compuesto por 12 canciones. Los ex Redondos Walter Sidotti, Semilla Bucciarelli y Sergio Dawi participan en el tema "La Pajarita Pechiblanca". El 13 de diciembre de 2014 tocó ante más de 100 mil personas en el Autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, Mendoza.

El 2 de octubre de 2015 se estrena "Indio y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, La Película", un documental de 110 minutos grabado en diciembre de 2008 en el Estadio Único de La Plata, y dirigido por el Indio Solari. También en agosto de este mismo año el Indio había editado "En concierto", un doble dvd que cuenta con el registro del concierto en el Estadio Ciudad de La Plata el día 21 de diciembre del 2008 durante la gira de presentación del disco Porco Rex, lanzado en 2007.

El 12 de marzo de 2016 toca en el Hipódromo de Tandil ante más de 150 mil almas. Allí anunció que sufría Mal de Parkinson. En septiembre es nombrado "Personalidad Destacada de la Cultura" por la Legislatura Porteña.

El 11 de marzo de 2017 vuelve a realizar un multitudinario show, esta vez en el predio La Colmena de Olavarría, donde se produjeron desmanes que ocasionaron la muerte de dos personas.

En marzo de 2018, su representante, Julio Sáez, confirma que el artista decide alejarse de los escenarios. En julio de 2018 junto a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el Indio graba su quinto álbum de estudio como solista: "El Ruiseñor, el amor y la muerte". El artista aparece en los créditos del álbum bajo el seudónimo de Protoplasman.

El 17 de abril del 2021 en el show Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado estrena Rezando solo” y “Encuentro con un ángel amateur”. El 4 de junio lanza en plataformas digitales la versión “Strangerdanger” en vivo.

En octubre El Indio publica dos canciones inéditas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Se trata de las canciones "Quema el celo" y "Rock de las abejas", grabados en las sesiones del disco "Luzbelito" editado en 1996, que habían quedado afuera del álbum pero formaban parte del repertorio de sus shows en vivo.

En febrero de 2022 El Indio sorprende a sus fans con un posteo en donde da a conocer la letra de una nueva canción a la que llamó: “De los cuadernos del entrerriano”. Sin más presentación que una imagen en la que se puede leer el contenido del tema, el artista compartió la letra y recibió de inmediato numerosos saludos y comentarios de admiración frente al nuevo material.

En septiembre publica los temas "Ken Kesey (scherzo)", "Otra ruta desierta" y "De las ventajas de caminar dormida" en el formato de su nueva banda El Mister y los Marsupiales Extintos, y también el tema "¿Acaso las gallinas ponen huevos?" bajo el pseudónimo "El cantante tímido".

En noviembre publica el tema y videoclip "El tío Jack" en formato El Mister y Los Marsupiales Extintos. El 19 abril de 2023 lanza un video inédito de "Juguetes perdidos" registrado el 16 de abril del año 2000 en el Estadio River Plate.

El 27 de abril lanza el video inédito de "Motorpsico" registrado el 16 de abril del año 2000 en el Estadio River Plate de Buenos Aires. El 30 de abril lanza un video inédito de la canción "Esto es to-to-todo amigos!" registrado el 12 de Marzo de 2016 en el Hipódromo de Tandil.

El 11 de julio lanza 3 temas con El Mister y Los Marsupiales Extintos: "Novedades obsoletas del Kamarada Amor", "Falta tan poco para nada" y "Cantar de la mala salud" los cuales presenta en formato de videoclip.

El 22 de julio lanza 2 temas con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: "Amar...Sanar" y "La marcha que les debía", ambas canciones presentadas en formato videoclip.

El 20 de marzo de 2024 presenta junto a Wos el single "Quemarás". El 9 de octubre se estrena “Serenata de los santos fumadores”, canción interpretada por la cantante y compositora Valentina Cooke. E

El 27 de diciembre publica un visualizer de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: un ensayo de "Blues de la artillería". Ese mismo día se une a Escorpia para lanzar el single "Refugio".

En febrero de 2025 publica en sus redes un reel con un posible evento en el Museo MAR de Mar del Plata. El 26 de ese mes estrena "BRUTTO", una serie de catorce obras de arte digital realizadas por él.

El 7 del mismo mes se une a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para lanzar "Barbazul versus el amor letal (En vivo en Baradero diciembre 2024)". El 14 de junio lanza “Super-Dios vs. el águila guerrera” y "Acceso Oeste - Exceso Oeste" bajo su proyecto El Mister y Los Marsupiales Extintos.

En noviembre, reaparece con con imágenes de un ensayo en su estudio Luzbola, junto a su banda. El 7 de diciembre envía un mensaje conmovedor a sus fans, reafirmando su amor incondicional, durante el concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El 15 de mayo de 2026, la Universidad de Buenos Aires (UBA) otorga el Doctorado Honoris Causa al legendario Indio Solari, marcando un encuentro entre la academia y la cultura popular argentina. Ese mismo mes, Indio Solari comparte una fotografía desde un estudio de grabación junto a los músicos Axel Lang y Fernando Nalé, despertando expectativas sobre posibles nuevos proyectos musicales.