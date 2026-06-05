Indio Solari: las canciones inolvidables y las frases que lo convirtieron en una leyenda

Carlos Alberto Solari, el "Indio", falleció este viernes 5 de junio a los 77 años. Ídolo para millones de fanáticos que hicieron de sus canciones y recitales auténticos rituales, es una figura que no necesita demasiada presentación.
Durante décadas, las letras de sus canciones trascendieron los escenarios para convertirse en banderas de varias generaciones.
Carlos Alberto Solari, el "Indio", falleció este viernes 5 de junio a los 77 años. Ídolo para millones de fanáticos que hicieron de sus canciones y recitales auténticos rituales, es una figura que no necesita demasiada presentación.
Nació en Paraná, Entre Ríos,el 17 de enero de 1947.1 Al poco tiempo de vida, su familia se mudó a la ciudad de La Plata donde pasó su infancia y adolescencia:allí lo bautizaron como "el Indio". En 1976 la historia de la música argentina iba a cambiar para siempre luego de que junto a Skay Beillinson formaran una de las bandas más influyentes e importantes del mundo artístico nacional: "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota".
Desde allí, el resto es historia. "Un poco de amor francés", "Un ángel para tu soledad", "Ji Ji Ji" o "El Pibe de los Astilleros" hoy son himnos que se inmortalizan día a día en la memoria de los y las argentinas.