Indio Solari: las canciones inolvidables y las frases que lo convirtieron en una leyenda

Durante décadas, las letras de sus canciones trascendieron los escenarios para convertirse en banderas de varias generaciones.

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Carlos Alberto Solari, el "Indio", falleció este viernes 5 de junio a los 77 años. Ídolo para millones de fanáticos que hicieron de sus canciones y recitales auténticos rituales, es una figura que no necesita demasiada presentación.

Nació en Paraná, Entre Ríos,el 17 de enero de 1947.1 Al poco tiempo de vida, su familia se mudó a la ciudad de La Plata donde pasó su infancia y adolescencia:allí lo bautizaron como "el Indio". En 1976 la historia de la música argentina iba a cambiar para siempre luego de que junto a Skay Beillinson formaran una de las bandas más influyentes e importantes del mundo artístico nacional: "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota".

Desde allí, el resto es historia. "Un poco de amor francés", "Un ángel para tu soledad", "Ji Ji Ji" o "El Pibe de los Astilleros" hoy son himnos que se inmortalizan día a día en la memoria de los y las argentinas.

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