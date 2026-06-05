    • 5 de junio de 2026 - 10:37

    Indio Solari: las canciones inolvidables y las frases que lo convirtieron en una leyenda

    Durante décadas, las letras de sus canciones trascendieron los escenarios para convertirse en banderas de varias generaciones.

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    Carlos Alberto Solari, el "Indio", falleció este viernes 5 de junio a los 77 años. Ídolo para millones de fanáticos que hicieron de sus canciones y recitales auténticos rituales, es una figura que no necesita demasiada presentación.

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    Nació en Paraná, Entre Ríos,el 17 de enero de 1947.1 Al poco tiempo de vida, su familia se mudó a la ciudad de La Plata donde pasó su infancia y adolescencia:allí lo bautizaron como "el Indio". En 1976 la historia de la música argentina iba a cambiar para siempre luego de que junto a Skay Beillinson formaran una de las bandas más influyentes e importantes del mundo artístico nacional: "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota".

    Desde allí, el resto es historia. "Un poco de amor francés", "Un ángel para tu soledad", "Ji Ji Ji" o "El Pibe de los Astilleros" hoy son himnos que se inmortalizan día a día en la memoria de los y las argentinas.

    El repaso de las mejores canciones de su extenso repertorio:

    • Pabellón Séptimo - El tesoro de los inocentes
    Embed - Pabellón séptimo (El tesoro de los inocentes) - Indio Solari y LFDAA
    • Nike es la cultura - El tesoro de los inocentes
    Embed - Nike es la cultura (El tesoro de los inocentes) - Indio Solari y LFDAA
    • Flight 956 - Porco Rex
    Embed - Flight 956 (Porco Rex) - Indio Solari y LFDAA
    • Ceremonia durante la tormenta - El perfume de la tempestad
    Embed - Ceremonia durante la tormenta (El Perfume de la Tempestad) - Indio Solari y LFDAA
    • Un poco de amor francés
    Embed - Un poco de amor francés - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD
    • Jijiji
    Embed - Ji Ji Ji - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD
    • Mi perro dinamita
    Embed - Mi Perro Dinamita - Los Redondos (Estadio Huracán, 16-12-1994) 1920x1080 (Mejorado IA)
    • La gran bestia pop
    Embed - La bestia pop (Estadio Racing, 19-12-1998) - Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

    • Masacre en el puticlub
    Embed - LOS REDONDOS. "MASACRE EN EL PUTICLUB"

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