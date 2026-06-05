Luis Novaresio ganó el Martín Fierro de Oro de Portales Web: uno por uno, todos los ganadores

La entrega de premios de los Martín Fierro de Portales Web 2026 concluyó en el Goldencenter de Parque Norte. Y el gran ganador resultó Luis Novaresio, que obtuvo la estatuilla de Oro, además de levantar la de Mejor Periodista.
En su discurso, que completó al que había dado segundos antes, invitó a subir al escenario a Camila Hadad, Directora de Infobae Studio, a quien presentó como “una de las alma máter de Infobae”. Luego de llegar al atril, le habló a Novaresio: “Esto es un trabajo que hacemos en conjunto y el mérito es tuyo. Hay conductores muy generosos y Luis es uno de ellos, y es un placer que seas parte de la familia de Infobae. Para mí es un honor trabajar con vos, aprendo día a día..” Para finalizar el momento más importante de la noche, el ganador señaló: “Lo veo a Majul, lo vi al Gato, esto es el periodismo. Mal que le pese a algunos, esto es el periodismo. Sí, no pensamos igual. Esa es la riqueza. Sí, no sentimos igual. Sí, esa es la riqueza. Sí, metemos la pata y aprendimos a pedir disculpas. Aprendan a pedir disculpas. Chau. Gracias”.
Y luego, sí, comenzaron a desfilar los ganadores que anunciaron los conductores Julieta Prandi y Nacho Girón.
La lista completa de ganadores:
Sitio de noticias argentino
- Hernan De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae (Ganador)
Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N (Ganador)
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports (Ganador)
- Solo Ascenso
Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nacion
- Ricardo Canaletti — TN (Ganador)
- Mauro Szeta — Vía Szeta
Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador (Ganador)
- Joaquín Morales Solá — La Nacion
- Javier Fuego Simondet — La Nacion
Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva (Ganador)
- Sebastian Galligo — Ahora
Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito (Ganador)
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista (Ganador)
- Carlos Burgueño — Perfil
Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora (Ganador)
Aviso publicitario para portales web
- Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone) (Ganador)
- Sabés que estamos (Juana) de YPF
- Algo que sí llega de Mercado Libre
Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN (Ganador)
- Daniel Bilotta — La Nacion (Ganador)
- Sergio Berensztein — La Nación
Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales (Ganador)
- Crónica
- Olé
- Innovación en medios digitales
Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil (Ganador)
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nacion
- Gustavo Noriega — El Observador
Crónica urbana
- Facundo Pedrini — Panama Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martin Ciccioli — TN (Ganador)
- Gonzalo Rodriguez — A24
Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Verón — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12 (Ganador)
Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae (Ganador)
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24 (Ganador)
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín (Ganador)
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
Sitio / contenido de espectáculos
- Primiciasya — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi (Ganador)
- Chisme
- Vision Show
Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae (Ganador)
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion
Magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo News (Ganador)
- Rubro Magazine
Editor periodístico
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- Javier Petersen — El Cronista
- Jose Del Rio — La Nacion
- Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
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- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nacion (Ganador)
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nacion
- Bruno Yacono — TN
Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae (Ganador)
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nacion
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- Luis Majul — La Nacion
- Carlos Pagni — La Nacion (Ganador)
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae (Ganador)
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- TN
- Pressover News
Sitio político
- La Política Online (Ganador)
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- La Tecla
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