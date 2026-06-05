    • 5 de junio de 2026 - 08:11

    Luis Novaresio ganó el Martín Fierro de Oro de Portales Web: uno por uno, todos los ganadores

    El periodista rosarino fue el gran ganador en la noche que APTRA entregó sus estatuillas a medios digitales.

    Luis Novaresio.

    Luis Novaresio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La entrega de premios de los Martín Fierro de Portales Web 2026 concluyó en el Goldencenter de Parque Norte. Y el gran ganador resultó Luis Novaresio, que obtuvo la estatuilla de Oro, además de levantar la de Mejor Periodista.

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    En su discurso, que completó al que había dado segundos antes, invitó a subir al escenario a Camila Hadad, Directora de Infobae Studio, a quien presentó como “una de las alma máter de Infobae”. Luego de llegar al atril, le habló a Novaresio: “Esto es un trabajo que hacemos en conjunto y el mérito es tuyo. Hay conductores muy generosos y Luis es uno de ellos, y es un placer que seas parte de la familia de Infobae. Para mí es un honor trabajar con vos, aprendo día a día..” Para finalizar el momento más importante de la noche, el ganador señaló: “Lo veo a Majul, lo vi al Gato, esto es el periodismo. Mal que le pese a algunos, esto es el periodismo. Sí, no pensamos igual. Esa es la riqueza. Sí, no sentimos igual. Sí, esa es la riqueza. Sí, metemos la pata y aprendimos a pedir disculpas. Aprendan a pedir disculpas. Chau. Gracias”.

    Y luego, sí, comenzaron a desfilar los ganadores que anunciaron los conductores Julieta Prandi y Nacho Girón.

    La lista completa de ganadores:

    Sitio de noticias argentino

    • Infobae
    • La Nacion
    • Clarín
    • El Cronista
    • TN
    • Mitelefe
    • A24

    Periodista 2025

    • Hernan De Goni — El Cronista
    • Jorge Fontevecchia — Perfil
    • Victoria Liendo — Seúl
    • Luis Novaresio — Infobae (Ganador)

    Segmento para TV con firma digital

    • Diego Sehinkman — TN
    • Gustavo Sylvestre — C5N (Ganador)
    • Rolando Barbano — A24
    • Marcelo Longobardi — Perfil

    Sitio / contenido deportivo

    • Olé
    • ESPN
    • Todo Fútbol
    • El Gráfico
    • TyC Sports (Ganador)
    • Solo Ascenso

    Columnista de policiales

    • Federico Fahsbender — Infobae
    • Gustavo Carabajal — La Nacion
    • Ricardo Canaletti — TN (Ganador)
    • Mauro Szeta — Vía Szeta

    Columnista político

    • Facundo Chaves — Infobae
    • Adrián Ventura — TN
    • Mariano Roa — Clarín
    • Luis Majul — El Observador (Ganador)
    • Joaquín Morales Solá — La Nacion
    • Javier Fuego Simondet — La Nacion

    Periodista de sitio del interior

    • Sebastián Dumont — La Prensa
    • Juan Pablo Gorbal — La Nueva (Ganador)
    • Sebastian Galligo — Ahora

    Columnista económico

    • Sebastián Catalano — Infobae
    • Liliana Franco — Ámbito (Ganador)
    • Javier Manuel Compte — El Cronista
    • Ezequiel Bustos — Clarín
    • Guillermo Laborda — El Cronista (Ganador)
    • Carlos Burgueño — Perfil

    Diseño integral

    • Página 12
    • Clarín
    • Cenital
    • Infobae
    • Ahora (Ganador)

    Aviso publicitario para portales web

    • Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone) (Ganador)
    • Sabés que estamos (Juana) de YPF
    • Algo que sí llega de Mercado Libre

    Columnista de opinión

    • Mónica Gutiérrez — Infobae
    • Jonatan Viale — TN (Ganador)
    • Daniel Bilotta — La Nacion (Ganador)
    • Sergio Berensztein — La Nación

    Innovación en medios digitales

    • El Cronista
    • Clarín
    • News Digitales (Ganador)
    • Crónica
    • Olé
    • Innovación en medios digitales

    Nota de actualidad

    • Miguel Wiñazki — Clarín
    • Nelson Castro — Perfil (Ganador)
    • Stella Garnica — A24
    • Pablo Sirvén — La Nacion
    • Gustavo Noriega — El Observador

    Crónica urbana

    • Facundo Pedrini — Panama Revista
    • Andrés Klipphan — Infobae
    • Cristian Alarcón — Revista Anfibia
    • Martin Ciccioli — TN (Ganador)
    • Gonzalo Rodriguez — A24

    Analista político

    • Ernesto Tenembaum — Infobae
    • Romina Manguel — El Observador
    • Mariana Verón — Infobae
    • Eduardo Van der Kooy — Clarín
    • Eduardo Aliverti — Página 12 (Ganador)

    Documental

    • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae (Ganador)
    • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
    • Dólar: un amor argentino — El Cronista
    • Subrogación de vientres — Filo News

    Crónica periodística

    • Osvaldo Bazán — Seúl
    • Facundo Pastor — A24 (Ganador)
    • Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

    Columnista destacado en portal web

    • Alejandro Borensztein — Clarín (Ganador)
    • Jaime Durán Barba — Perfil
    • Felipe Pigna — Clarín
    • Florencia Monfort — Página 12

    Sitio / contenido de espectáculos

    • Primiciasya — A24
    • Pronto
    • Teleshow — Infobae
    • Paparazzi (Ganador)
    • Chisme
    • Vision Show

    Entrevista o reportaje

    • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae (Ganador)
    • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
    • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
    • Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
    • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion

    Magazine

    • Big Bang News
    • Filo News
    • Bardeo News (Ganador)
    • Rubro Magazine

    Editor periodístico

    • Valeria Cavallo — Infobae
    • Ricardo Roa — Clarín (Ganador)
    • Juan Abraham — Revista Gente
    • Javier Petersen — El Cronista
    • Jose Del Rio — La Nacion
    • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

    Sitio del interior

    • El Marplatense (Ganador)
    • Mejor Informado
    • Cadena 3
    • La Nueva
    • La Gaceta

    Investigación periodística

    • Mariel Fitz Patrick — Infobae
    • Hugo Alconada Mon — La Nacion (Ganador)
    • Nicolás Wiñazki — Clarín
    • Roberto Navarro — El Destape
    • Francisco Olivera — La Nacion
    • Bruno Yacono — TN

    Columnista de ciencia / salud / vida sana

    • Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
    • Norberto Abdala — Clarín
    • Dr. Daniel López Rosetti — Infobae (Ganador)
    • Juli Puente — Infobae
    • Maritchu Seitun — La Nacion

    Editorialista

    • Luis Majul — La Nacion
    • Carlos Pagni — La Nacion (Ganador)
    • Roberto Navarro — El Destape
    • Ricardo Roa — Clarín

    Contenido periodístico sobre gaming

    • Malditos Nerds — Infobae (Ganador)
    • La Nacion
    • TN
    • Pressover News

    Sitio político

    • La Política Online (Ganador)
    • El Destape
    • Realpolitik
    • La Tecla
    • El Parlamentario

    Sitio de investigación

    • DIB (Ganador)
    • El Archivo
    • La Política Online
    • Cenital

    Columnista de espectáculos

    • Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
    • Agustín Rey — News Digitales
    • Leonardo Ibáñez — Revista Gente
    • Pablo O. Scholz — Clarín (Ganador)
    • Juan Pablo Godino — A24

    Sitio de información general

    • Minuto Uno
    • Agencia Nova
    • Rosario Nuestro (Ganador)
    • Mitelefe

    Sitio político

    • La Política Online (Ganador)
    • El Destape
    • Realpolitik
    • La Tecla
    • El Parlamentario

    Columnista deportivo

    • Gustavo Grabia — Infobae
    • Roman Iucht — La Nacion
    • Daniel Avellaneda — Clarín (Ganador)
    • Cholo Sottile — Infobae y ESPN

    Periodista de judiciales

    • Silvana Boschi — Infobae
    • Nicolás Pizzi — La Nacion
    • Hernán Capiello — La Nacion
    • Irina Hauser — Página 12
    • Lucía Salinas — Clarín
    • Alejandra Lazo — Revista Quorum

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