Los detalles de la ley que aprobó La Rioja con la que pretende quitarle territorio a San Juan

La disputa por los límites entre San Juan y La Rioja sumó este jueves un nuevo capítulo. La Cámara de Diputados riojana aprobó una ley que ratifica el rechazo de esa provincia a los límites interprovinciales establecidos por la Ley Nacional N° 18.004 y habilita al gobernador Ricardo Quintela a impulsar acciones políticas, legislativas y judiciales para reclamar territorio que actualmente se encuentra bajo jurisdicción sanjuanina.

Marcelo Orrego rechazó el reclamo de La Rioja: "Nuestra jurisdicción no está en discusión"

La decisión se conoció después de que el gobernador Marcelo Orrego, rechazara públicamente el planteo riojano y asegurara que los límites provinciales "no están en discusión". "Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014", sostuvo el mandatario sanjuanino a través de un comunicado.

Orrego remarcó además que ninguna provincia puede modificar unilateralmente una delimitación territorial mediante una ley propia. "La Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia", señaló.

Pese a esa postura, la Legislatura de La Rioja aprobó por amplia mayoría el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, con el respaldo del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, mientras que el bloque de La Libertad Avanza se abstuvo.

La norma ratifica el rechazo al acuerdo firmado en marzo de 1968 entre los entonces interventores federales de La Rioja, Guillermo Iribarren, y de San Juan, Edgardo Gómez. Además, declara la nulidad de la legislación nacional que fijó los actuales límites, al considerar que fue impuesta sin intervención del Congreso de la Nación y en perjuicio de los derechos territoriales riojanos.

Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar gestiones ante el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia para reclamar la delimitación definitiva de la zona en disputa. También instruye a la Fiscalía de Estado a promover acciones judiciales y solicitar medidas cautelares para resguardar recursos naturales, hídricos, mineros y arqueológicos ubicados en el área cuestionada.

Durante el tratamiento de la iniciativa, el diputado Marcelo Del Moral explicó que se creará una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, integrada por siete legisladores y asesorada por especialistas en historia, geografía, cartografía y minería, además de representantes de la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El organismo tendrá la misión de reunir antecedentes históricos, jurídicos y técnicos sobre la cuestión limítrofe, monitorear las acciones del Ejecutivo y coordinar estrategias con los legisladores nacionales de La Rioja.

En el debate, la diputada Gabriela Rodríguez definió el conflicto como "histórico" y sostuvo que su origen se remonta a decisiones adoptadas durante la dictadura militar. "Esta herida es fruto de las leyes de la dictadura; vamos a defender la causa con rigor jurídico, político y técnico", afirmó.

Por su parte, el legislador Yamil Sarruf consideró necesario otorgar herramientas institucionales al Gobierno provincial para sostener el reclamo. En contraste, la diputada Claudia López, de La Libertad Avanza, justificó la abstención de su bloque al entender que "no es el modo, la forma ni el medio para tratar este tema de los límites".

Además del proyecto vinculado al conflicto territorial con San Juan, la Legislatura riojana aprobó la creación del Sistema Provincial de Residencias de Salud, un programa de prevención de estafas telefónicas y digitales, una normativa sobre el uso de tarjetas de crédito y débito y el Registro Provincial de la Industria de Eventos y de la Industria Creativa.