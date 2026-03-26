    • 26 de marzo de 2026 - 19:43

    Conflicto en Ormuz: Trump extiende ultimátum a Irán y crece la tensión

    Donald Trump amplió el plazo a Irán hasta el 6 de abril por el estrecho de Ormuz, en medio de negociaciones para evitar una escalada militar.

    Donald Trump redefine los plazos por el estrecho de Ormuz, eje del conflicto entre Estados Unidos e Irán y clave para el comercio petrolero mundial.

    Donald Trump redefine los plazos por el estrecho de Ormuz, eje del conflicto entre Estados Unidos e Irán y clave para el comercio petrolero mundial.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender el plazo en el conflicto por el estrecho de Ormuz y su impacto en el comercio mundial, otorgando diez días adicionales a Irán para responder a una propuesta que busca frenar la guerra. La medida busca evitar una escalada en una de las zonas más sensibles del comercio energético global.

    Leé además

    Daños tras un ataque en Tel Aviv en medio de la guerra entre Irán e Israel.

    Irán intensifica ataques a Israel y niega diálogo con Trump
    Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia.

    Murió Noelia Castillo tras recibir la eutanasia en España, después de dos años de lucha en los tribunales

    Estrecho de Ormuz: el foco de la tensión global

    La Casa Blanca informó que el nuevo ultimátum vencerá el lunes 6 de abril a las 20:00 (hora del Este), tras un pedido del gobierno iraní para continuar las negociaciones. La decisión fue comunicada por Trump a través de su red social Truth Social.

    El conflicto gira en torno al control y la libre circulación en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula una gran parte del petróleo mundial. Estados Unidos exige garantías para el tránsito seguro de buques petroleros, en medio de crecientes tensiones con Teherán.

    Días atrás, Trump había advertido que ordenaría atacar instalaciones energéticas iraníes en un plazo de 48 horas si no se cumplían las condiciones. Sin embargo, ante señales de acercamiento, el plazo ya había sido extendido previamente por cinco días.

    Negociaciones en marcha

    En su mensaje más reciente, Trump aseguró que las conversaciones avanzan de manera positiva, pese a versiones periodísticas que indican lo contrario. “Van muy bien”, afirmó el mandatario, buscando llevar calma en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.

    Desde Washington consideran que este nuevo margen puede ser clave para alcanzar un acuerdo que evite una escalada militar en la región, mientras que Irán evalúa su respuesta en un contexto de alta presión diplomática.

    El desenlace de esta situación será determinante no solo para Medio Oriente, sino también para el mercado energético global, que sigue de cerca cada movimiento en torno al estrecho.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Donald Trump.-

    Donald Trump y una dura amenaza contra Irán: "Si no firman el acuerdo, seremos su peor pesadilla"

    Irán mantiene cerrado de facto el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

    Israel mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz

    Nicolás Maduro.

    Nicolás Maduro busca anular su juicio en Nueva York luego de estar 82 días preso

    La crisis en Cuba impulsa negociaciones con Estados Unidos para atraer inversiones sin ceder soberanía. La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades en el transporte.  

    Cuba abre diálogo con Trump: evalúa inversión de EE.UU. sin ceder soberanía