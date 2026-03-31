Donald Trump y la amenaza a Reino Unido por no sumarse a la guerra: "Nunca más los ayudaremos"

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , arremetió contra Francia y el Reino Unido por no sumarse a la ofensiva contra el régimen de Irán . En mensajes publicados en Truth Social, Trump instó a los países que enfrentan dificultades para obtener combustible debido al cierre del Estrecho de Ormuz a que “compren a Estados Unidos, tenemos de sobra” o, en sus palabras, a que “vayan al Estrecho y simplemente "Tómenlo”. El mandatario remarcó: “ Tendrán que empezar a aprender a pelear por ustedes mismos, EEUU ya no estará para ayudarles, así como ustedes no estuvieron para nosotros”.

Trump amenaza con "apoderarse del petróleo de Irán" y empuja los precios del crudo al alza

Trump afirmó que Irán ha quedado “esencialmente diezmado” tras la intervención militar y subrayó que la etapa más difícil ya está superada. “Vayan a buscar su propio petróleo”, expresó, al tiempo que insistió en que los países europeos deben asumir la defensa de sus intereses y no depender del respaldo estadounidense.

Respecto a Francia, Trump criticó la decisión de impedir el sobrevuelo de aviones con suministros militares destinados a Israel, calificando la actitud francesa de “MUY POCO ÚTIL ” ante la eliminación del líder iraní. “EEUU lo RECORDARÁ” , advirtió Trump en su mensaje.

Enorme explosión

El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, difundió este lunes en su cuenta oficial de Truth Social un video de un ataque militar masivo. No especificó la ubicación ni la fecha del suceso. El material, de 32 segundos, muestra una explosión de gran magnitud observada en una toma panorámica.

Explosiones en Isfahán0 seconds of 31 secondsVolume 90% El video publicado por Donald Trump que muestra una explosión de gran magnitud aún no identificada

El video difundido por Donald Trump muestra una explosión de gran magnitud captada en una toma panorámica. Durante los 32 segundos que dura la grabación, se observa una bola de fuego que se eleva rápidamente, seguida de una nube densa y expansiva. La secuencia carece de sonido ambiente, y no se distinguen detalles del terreno ni de posibles objetivos militares o civiles.