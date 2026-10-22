    • 22 de octubre de 2026 - 16:58

    Dos hermanos adolescentes quedaron atrapados a 2.300 metros de altura tras ser abandonados por sus padres

    Los dos hermanos de 13 y 16 años sufrieron hipotermia grave al llegar a un refugio cerrado de noche.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un dramático episodio que rozó la tragedia tuvo lugar en la región del Tirol del Sur, en los Alpes italianos. Dos hermanos de nacionalidad alemana, de 13 y 16 años, debieron ser rescatados de urgencia durante la madrugada tras pasar varias horas a la intemperie a más de 2.300 metros de altitud, con temperaturas bajo cero y cuadros de hipotermia grave, luego de que sus propios padres les permitieran continuar solos una caminata de alta montaña.

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    El hecho se desencadenó en la provincia autónoma de Bolzano. La familia había comenzado junta la excursión desde la localidad de Toblach. Sin embargo, tras varias horas de marcha, los adultos decidieron dar la vuelta y autorizaron a los adolescentes a seguir en solitario hacia el refugio Bonnerhütte, bajo la premisa de que contaban con la experiencia suficiente para completar el trayecto sin supervisión.

    Un refugio cerrado y sorpresa en la cima

    La decisión de separar al grupo familiar se tomó sin verificar aspectos clave de seguridad: los padres no consultaron el pronóstico meteorológico ni confirmaron si el lugar de destino estaba abierto.

    Al llegar a la cumbre, tras superar un exigente desnivel de más de 1.000 metros, los jóvenes descubrieron que el histórico refugio —construido en 1897— había dado por finalizada su temporada estival hacía siete días y tenía sus puertas completamente selladas.

    Sin posibilidad de ingresar al inmueble, desprovistos de indumentaria adecuada para la alta montaña alpina en otoño y sin suministros para resistir las heladas nocturnas, los menores quedaron atrapados a la intemperie.

    Alerta de madrugada y operativo de urgencia

    La alerta a los equipos de emergencia se activó recién cerca de la 1:00 de la mañana, cuando la situación de los adolescentes ya era de extrema gravedad.

    El Servicio de Rescate en Montaña de Val Pusteria montó un operativo inmediato de localización. Al encontrar a los menores, constataron que presentaban cuadros severos de congelamiento e hipotermia; incluso uno de ellos se encontraba descompensado con vómitos debido al deterioro de su estado físico.

    Tras brindarles las primeras maniobras de estabilización e hidratación en el lugar, los rescatistas lograron evacuarlos hacia el Hospital de San Cándido, donde recibieron atención médica intensiva. Afortunadamente, ambos lograron recuperarse favorablemente y fueron dados de alta sin secuelas permanentes.

    Indignación en los equipos de rescate

    El accionar de las autoridades familiares generó un fuerte repudio entre los especialistas en salvamento alpino, quienes calificaron la conducta de los progenitores como una "gran imprudencia" y un acto de severa irresponsabilidad.

    Desde los organismos de rescate remarcaron la importancia de no subestimar las condiciones de la alta montaña y recordaron que la planificación, el equipamiento adecuado y el acompañamiento de adultos responsables son requisitos indispensables para evitar desenlaces fatales.

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