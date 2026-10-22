    • 22 de octubre de 2026 - 13:44

    Fuerte terremoto de magnitud 7.0 sacudió China y encendió las alertas

    El sismo tuvo su epicentro en una zona de gran altitud del Tíbet y se sintió con fuerza en la región. Por el momento no se confirmaron víctimas ni daños, mientras las autoridades realizan las primeras evaluaciones.

    El terremoto tuvo su epicentro en una región montañosa situada a unos 400 kilómetros de Lhasa, capital del Tíbet.

    El terremoto tuvo su epicentro en una región montañosa situada a unos 400 kilómetros de Lhasa, capital del Tíbet.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un potente terremoto de magnitud 7 sacudió este jueves el suroeste de China y encendió las alertas en la región del Tíbet, cerca del Himalaya. El movimiento ocurrió a las 22.33 hora local y tuvo su epicentro en el condado de Baqen, perteneciente a la ciudad de Nagqu, según confirmó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

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    El organismo chino ubicó el epicentro en las coordenadas 32,40 grados de latitud norte y 93,79 grados de longitud este, y determinó una profundidad de apenas 10 kilómetros, característica que lo ubica entre los sismos superficiales y puede favorecer que las ondas se perciban con mayor intensidad en superficie. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en tanto, estimó inicialmente una profundidad de 18 kilómetros.

    No hay reportes de víctimas por el momento

    Las primeras informaciones indican que el movimiento fue claramente percibido en la zona, aunque hasta el momento no existen reportes oficiales de muertos, heridos ni daños materiales. Las evaluaciones continuaban durante las primeras horas posteriores al terremoto debido a las características remotas y montañosas del área afectada.

    El epicentro se localizó aproximadamente a 400 kilómetros de Lhasa, capital del Tíbet, en una región situada a gran altura. Datos del CENC indican que la elevación promedio dentro de los cinco kilómetros alrededor del epicentro ronda los 4.864 metros sobre el nivel del mar.

    Uno de los terremotos más fuertes registrados recientemente en China

    Reuters señaló que el movimiento de este jueves fue el terremoto de mayor magnitud registrado en China desde enero de 2024. La zona del Himalaya presenta una elevada actividad sísmica debido al contacto entre las placas tectónicas India y Euroasiática.

    El Sistema Mundial de Alerta y Coordinación de Desastres (GDACS) clasificó inicialmente el evento con una alerta roja por su magnitud y el posible impacto humanitario, aunque esa evaluación es preventiva y no implica que ya se hayan confirmado víctimas o destrucción.

    Las autoridades chinas continúan relevando la región para establecer si el terremoto produjo daños en viviendas, caminos u otras infraestructuras. Hasta las primeras informaciones difundidas este jueves, no se habían confirmado víctimas.

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