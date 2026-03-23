El acuerdo Mercosur-Unión Europea regirá provisionalmente desde el 1º de mayo

La Comisión Europea confirmó este lunes que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur entrará en vigencia de manera provisional el próximo 1° de mayo .

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El cuerpo decidió avanzar de esta forma, mientras la justicia europea define e l pedido de investigación sobre la validez del acuerdo que interpusieron los países que se oponen al pacto.

La medida fue anunciada por un comunicado, al tiempo que en Argentina la confirmó el canciller, Pablo Quirno. El funcionario destacó que “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”.

Añadió que es “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

La decisión permitirá que las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas comiencen a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea.

El mecanismo de aplicación provisional se centrará en el pilar comercial, el cual es competencia exclusiva de las instituciones comunitarias de Bruselas.

La aplicación provisional afectará principalmente a los capítulos de eliminación de aranceles industriales y agrícolas.

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite para acceder a los beneficios en el plazo previsto.

Esta modalidad permite que las empresas operen bajo las nuevas reglas mientras continúa el proceso de ratificación de los componentes de diálogo político y cooperación en los estados miembros de la UE.

El acuerdo crea un mercado de más de 780 millones de consumidores y busca reducir los costos operativos para las exportaciones de ambos lados del Atlántico, eliminando gravámenes que en algunos sectores superan el 30%.

(Fuente: Noticias Argentinas)

Qué beneficios traería para la Argentina el nuevo acuerdo con la Unión Europea

Impulso a las exportaciones argentinas

Uno de los ejes centrales es el impulso a las exportaciones de bienes. La Unión Europea es el segundo mayor importador global, con el 13% del total de las compras internacionales. En ese marco, el acuerdo prevé que el bloque europeo eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, a través de cuotas y otros mecanismos. Solo el 0,5% de los envíos quedará excluido. De acuerdo con el documento oficial, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur hacia la UE se verá beneficiado.

El Gobierno detalló que los principales productos exportados por la Argentina tendrán mejoras arancelarias inmediatas o progresivas, con plazos de hasta diez años. En el caso de la carne, que actualmente paga aranceles de entre 20% y 60%, se prevé que tribute entre 0% en el marco de la cuota Hilton y 7,5% para nuevas cuotas por un total de 99.000 toneladas a distribuir entre los países del Mercosur.

Para los langostinos y calamares, los aranceles actuales de entre 8% y 12% se reducirán a 0%. El biodiesel pasará de un arancel de 6,5% a 0% al cabo de diez años, mientras que la merluza dejará de tributar el 15% vigente. La miel, que hoy paga 17,3%, accederá a un arancel cero mediante una nueva cuota de 45.000 toneladas. También se eliminarán los aranceles para cítricos y frutas como limones, naranjas, peras, arándanos, cerezas y kiwi, que actualmente enfrentan tasas de hasta 17%.

Cuotas agrícolas y sectores específicos

En materia de productos agrícolas, el acuerdo contempla cuotas para carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol, que el Gobierno definió como “las más grandes jamás otorgadas por la Unión Europea”. El Mercosur será responsable de la distribución y certificación de las exportaciones dentro de esos cupos, y deberá definir en una etapa posterior la asignación interna entre los países miembros.

El sector vitivinícola también figura entre los beneficiados. La Unión Europea eliminará los aranceles al vino argentino y reconocerá 96 indicaciones geográficas y expresiones tradicionales, como “reserva” y “gran reserva”, un reclamo histórico de los productores locales.

En pesca, productos como langostinos, merluza hubbsi congelada —entera y en filets— y calamar obtendrán acceso libre de aranceles desde la entrada en vigor del acuerdo.

Economías regionales y barreras comerciales

El Gobierno remarcó además el impacto sobre las economías regionales. Productos que actualmente enfrentan aranceles elevados, como frutas frescas, frutos secos, legumbres, tabaco, hortalizas, aceite esencial de limón, mate y té, mejorarán sus condiciones de acceso al mercado europeo. A su vez, el acuerdo permitirá equiparar las condiciones de competencia con países que ya cuentan con tratados de libre comercio con la UE, como Chile, Perú, Colombia, México, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelandia.

Otro de los puntos destacados es la reducción de barreras no arancelarias. Se establecen procedimientos y plazos en materia sanitaria y fitosanitaria, con el objetivo de facilitar el comercio y otorgar mayor previsibilidad a los exportadores. También se acordó la creación de un mecanismo de consultas bilaterales para resolver problemas comerciales de manera ágil.

Industria, plazos y sector automotor

El documento oficial subraya que el acuerdo brindará estabilidad en las reglas de acceso a uno de los principales mercados de exportación de la Argentina, reduciendo el riesgo de medidas discriminatorias o proteccionistas. En ese sentido, el Gobierno afirmó que el entendimiento “consolida un camino de alineamiento con las mejores y más modernas prácticas internacionales”, en particular en materia de procedimientos de comercio exterior.

En el plano industrial, el Mercosur dejará excluido el 9% de las importaciones desde la Unión Europea correspondientes a productos sensibles. Además, el 60% de las importaciones del bloque se desgravará en plazos de diez años o más. La UE, en cambio, eliminará los aranceles a las importaciones provenientes del Mercosur a un ritmo más rápido: el 76% de los envíos tendrá desgravación inmediata y el resto se liberalizará en plazos de cuatro, siete y diez años.

El acuerdo prevé una apertura gradual del sector automotor. El Mercosur eliminará los aranceles de importación de vehículos de pasajeros en un plazo de quince años, con cronogramas más extensos —de entre 18 y 30 años— para vehículos eléctricos, híbridos, a hidrógeno y de nuevas tecnologías. También se podrán aplicar salvaguardias bilaterales específicas para el sector durante los primeros 18 años de vigencia.