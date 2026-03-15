El papa León XIV volvió a pedir un alto el fuego en Medio Oriente

En un mensaje dirigido a los responsables de la guerra en Irán, el jefe de la Iglesia Católica advirtió que “la violencia nunca puede conducir a la justicia”

El papa León XIV volvió a reclamar un alto el fuego en Medio Oriente y que se "reabran los caminos del diálogo". En un mensaje dirigido a los responsables de la guerra en Irán, el jefe de la Iglesia Católica advirtió que "la violencia nunca puede conducir a la justicia".

El papa planteó: "En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todas las mujeres y los hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto. Alto el fuego para que puedan reabrirse las vías del diálogo. La violencia nunca puede conducir a la justicia, la estabilidad y la paz que el pueblo está esperando".

León XIV no mencionó por su nombre a Estados Unidos ni a Israel en sus comentarios al final de su bendición del mediodía del domingo. Pero el primer papa de la historia nacido en Estados Unidos aludió a los ataques que tuvieron como objetivo una escuela, una aparente referencia al ataque con misiles contra una escuela primaria en Irán en los primeros días de la guerra, que mató a más de 165 personas, muchas de ellas chicos.

Funcionarios estadounidenses dijeron que información de inteligencia desactualizada probablemente llevó al país norteamericano a lanzar el ataque, por el que hay una investigación en curso. León XIV dijo que se siente cercano a las familias de quienes murieron en los ataques "que impactaron en escuelas, hospitales y centros residenciales".