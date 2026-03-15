    • 15 de marzo de 2026 - 12:15

    El papa León XIV volvió a pedir un alto el fuego en Medio Oriente

    En un mensaje dirigido a los responsables de la guerra en Irán, el jefe de la Iglesia Católica advirtió que “la violencia nunca puede conducir a la justicia”

    El papa León XIV pidió reabrir el diálogo para terminar con la guerra en Medio Oriente.

    El papa León XIV pidió "reabrir el diálogo" para terminar con la guerra en Medio Oriente.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV volvió a reclamar un alto el fuego en Medio Oriente y que se "reabran los caminos del diálogo". En un mensaje dirigido a los responsables de la guerra en Irán, el jefe de la Iglesia Católica advirtió que "la violencia nunca puede conducir a la justicia".

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    El papa planteó: "En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todas las mujeres y los hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto. Alto el fuego para que puedan reabrirse las vías del diálogo. La violencia nunca puede conducir a la justicia, la estabilidad y la paz que el pueblo está esperando".

    León XIV no mencionó por su nombre a Estados Unidos ni a Israel en sus comentarios al final de su bendición del mediodía del domingo. Pero el primer papa de la historia nacido en Estados Unidos aludió a los ataques que tuvieron como objetivo una escuela, una aparente referencia al ataque con misiles contra una escuela primaria en Irán en los primeros días de la guerra, que mató a más de 165 personas, muchas de ellas chicos.

    Funcionarios estadounidenses dijeron que información de inteligencia desactualizada probablemente llevó al país norteamericano a lanzar el ataque, por el que hay una investigación en curso. León XIV dijo que se siente cercano a las familias de quienes murieron en los ataques "que impactaron en escuelas, hospitales y centros residenciales".

    El jefe de la Iglesia Católica manifestó especial preocupación por el impacto de la guerra en El Líbano, donde grupos de ayuda advirtieron sobre una crisis humanitaria.

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