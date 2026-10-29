Encontraron muerto a Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes en España

Las autoridades encontraron el cuerpo de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que permanecía desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en España . El hombre viajaba en una de las formaciones involucradas en el siniestro ferroviario que dejó decenas de víctimas fatales.

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La noticia fue confirmada por Infobae. Randazzo era intensamente buscado desde el miércoles, cuando se produjo la colisión entre dos trenes que circulaban por el corredor ferroviario Madrid-Sevilla. Al momento del accidente, viajaba en el vagón número 8 de una formación AVE.

Oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, Randazzo se había radicado en España en 2002 y llevaba más de dos décadas viviendo en ese país. Residía en Madrid y trabajaba en una empresa de comunicaciones, en el área de gestión comercial. E l viaje que realizaba formaba parte de su rutina laboral.

Durante horas, su pareja, Sergi, y su hermano Jorge no recibieron información oficial sobre su estado. Ante la falta de respuestas a las llamadas, Jorge se presentó en dependencias policiales de Madrid para denunciar la desaparición y aportar muestras de ADN que permitieran avanzar con su identificación.

Luego, se trasladó hacia Toledo para recorrer los centros hospitalarios de la zona y buscar información sobre su hermano entre las personas heridas que habían sido ingresadas tras el accidente.

En paralelo, Sergi difundió mensajes en redes sociales para pedir ayuda y obtener novedades sobre el paradero de su pareja. En una de sus publicaciones explicó que Randazzo viajaba en el AVE siniestrado y que sus familiares y amigos desconocían qué había ocurrido con él.

Más tarde, señaló que habían recibido información de que el hombre había sido atendido en un centro de atención primaria de la zona. Sin embargo, las consultas telefónicas no les permitían conocer su estado ni confirmar dónde se encontraba.

El recuerdo de sus amigos

Tras conocerse la noticia, Roberto Piazza, quien conocía a Randazzo desde aproximadamente 2017, compartió su recuerdo en declaraciones a LN+. Según relató, un mensaje les había informado que el hombre había sido encontrado, aunque la noticia llegó después de horas de incertidumbre para sus allegados.

Piazza lo describió como una persona alegre, divertida y solidaria. También destacó su buen momento laboral y contó que estaba en pareja.