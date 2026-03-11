Guerra en Medio Oriente: el dominio de una isla puede ser clave para el avance del conflicto, según analistas

La isla de Kharg , una franja de tierra cubierta de matorrales en el norte del Golfo, maneja casi todas las exportaciones de crudo de Irán y cualquier intento de apoderarse de ella marcaría una importante escalada en el conflicto, dicen los analistas.

Hasta ahora, Estados Unidos e Israel han actuado con cautela en torno a la isla, pero un informe de Axios del fin de semana citó a funcionarios de la administración Trump diciendo que capturar a Kharg estaba sobre la mesa mientras persiste la guerra en el Medio Oriente .

La isla, ubicada a unos 30 kilómetros del continente iraní, maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según una nota de JP Morgan publicada el domingo. Cualquier movimiento en el territorio, que es aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, tendría repercusiones rápidas, dicen los expertos.

“Un ataque directo detendría inmediatamente la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, lo que probablemente desencadenaría severas represalias en el Estrecho de Ormuz o contra la infraestructura energética regional”, dijo JP Morgan.

Los ataques iraníes han paralizado prácticamente el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz (por donde pasa normalmente una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo) y también han afectado a la infraestructura petrolera de otros estados del Golfo.

Pero los activos energéticos iraníes no se han degradado hasta ahora y apuntar a la isla sería “una jugada muy arriesgada”, dijo a la AFP Farzin Nadimi, investigador principal del Washington Institute for Near East Policy.

Irán no sólo tiene “experiencia en el uso de alternativas” en tiempos de guerra, sino que podría “causar mucho más daño a las instalaciones de petróleo y gas del Golfo si así lo desea, y puede hacer mucho más muy rápidamente, y todo el mundo lo sabe”.

“No creo que la toma de la isla vaya más allá de los debates en el Congreso de Estados Unidos”, añadió, siendo esta perspectiva una cuestión que se discute en Washington desde la crisis de los rehenes que comenzó en 1979 durante la fundación de la república islámica.