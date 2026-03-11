Irán se adjudicó el ataque a los barcos comerciales en el estrecho de Ormuz: "Esperen un barril de petróleo a 200 dólares"

El portavoz del Cuartel General Central aseguró que Israel y Estados Unidos “no podrán bajar el precio del crudo”.

Irán se adjudicó el ataque a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

Irán advirtió este miércoles que no será posible bajar el precio del petróleo mediante "medidas artificiales" y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a 200 dólares.

"Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad", afirmó el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un video publicado por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtieron el miércoles sobre la posibilidad de una larga "guerra de desgaste" en el 12º día de conflicto contra Estados Unidos e Israel.