11 de marzo de 2026 - 11:50

Irán se adjudicó el ataque a los barcos comerciales en el estrecho de Ormuz: "Esperen un barril de petróleo a 200 dólares"

El portavoz del Cuartel General Central aseguró que Israel y Estados Unidos “no podrán bajar el precio del crudo”.

Irán se adjudicó el ataque a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz &nbsp;

Irán se adjudicó el ataque a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

 

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Irán advirtió este miércoles que no será posible bajar el precio del petróleo mediante "medidas artificiales" y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a 200 dólares.

Leé además

El momento del sorteo de la FIFA. 

El ministro de Deportes de Irán aseguró que no irán al Mundial de Fútbol: "No hay condiciones para participar"
La isla Krajk  maneja el 90 por ciento del crudo de Irán. 

Guerra en Medio Oriente: el dominio de una isla puede ser clave para el avance del conflicto, según analistas

"Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad", afirmó el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un video publicado por la agencia Tasnim.

"Ellos deben considerar la posibilidad de verse involucrados en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que provocará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción", declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe del ejército ideológico iraní a la televisión estatal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aeropuerto de Dubai (foto ilustrativa)

Irán atacó el aeropuerto de Dubai y amenaza objetivos económicos de Israel y Estados Unidos

estados unidos destruyo 16 barcos iranies y trump lanzo una advertencia por el bloqueo en el estrecho de ormuz

Estados Unidos destruyó 16 barcos iraníes y Trump lanzó una advertencia por el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei.

Según la prensa israelí, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, fue herido en un bombardeo

El corte de Internet impuesto por Irán para su país es ya el más largo registrado en el mundo, 240 hs. 

Irán alcanza un récord al mantener un apagón de Internet de más de 240 horas