Irán atacó el aeropuerto de Dubai y amenaza objetivos económicos de Israel y Estados Unidos

La ofensiva iraní fue con drones y dejó cuatro heridos. Advirtieron que podrían ampliar la ofensiva sobre bancos aliados a EEUU.

Irán aseguró que atacó con drones el aeropuerto Internacional de Dubai y amenazó con ampliar su ofensiva sobre bancos de países aliados a Estados Unidos. El impacto fue cercano a la estación aérea y dejó cuatro heridos.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que Teherán atacará "solo las bases que agredan al territorio".

El mando militar conjunto de Irán anunció que empezará a atacar a bancos e instituciones financieras en Medio Oriente, una amenaza que pondría en riesgo especialmente a Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, sede de muchas instituciones financieras internacionales, así como a Arabia Saudita y al reino insular de Bahrein.