Estados Unidos destruyó 16 barcos iraníes y Trump lanzó una advertencia por el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU dejó una fuerte advertencia: "Las consecuencias serán de un nivel jamás visto".

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció la destrucción de 16 buques iraníes y dejó una fuerte advertencia: "Las consecuencias serán de un nivel jamás visto".

El líder republicano advirtió al ejército iraní en caso de que intente llenar de minas el estrecho de Ormuz. Se trata de un punto estratégico de circulación de petróleo, por el que transita un quinto de la producción global de crudo y gas.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) anunció en su cuenta de X: "Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz".

Trump advirtió en su cuenta de la red social Truth Social: "Si Irán colocó minas en el estrecho de Ormuz y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que las retiren inmediatamente! Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto".