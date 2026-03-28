Guerra en Medio Oriente: Rusia avanza con la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr

Es por los ataques sufridos el viernes por EE.UU e Israel. Se cumple un mes del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Rusia continúa la evacuación de los operarios rusos de la central nuclear iraní de Bushehr, atacada este viernes por tercera vez por EEUU e Israel, informó la embajada rusa en Armenia, país vecino de Irán.

”El 27 de marzo, gracias al trabajo coordinado de los diplomáticos rusos y representantes armenios, otros 164 empleados de la corporación Rosatom (…) volvieron a su patria”, señala la misión diplomática en un comunicado, citado por las agencias rusas.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, a través de Armenia, volvieron a Rusia más de 320 ciudadanos de este país.

Moscú expresó esta semana su “profunda indignación” por el segundo ataque, ocurrido el martes, en una zona próxima a la unidad de potencia número uno de la central nuclear iraní de Bushehr, pese a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre una pausa en los bombardeos contra la infraestructura energética de Irán.