    • 28 de marzo de 2026 - 08:55

    Guerra en Medio Oriente: Rusia avanza con la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr

    Es por los ataques sufridos el viernes por EE.UU e Israel. Se cumple un mes del inicio del conflicto en Medio Oriente.

    Estados Unidos e Israel mantienen el ataque contra centrales nucleares iraníes.

    Estados Unidos e Israel mantienen el ataque contra centrales nucleares iraníes.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Rusia continúa la evacuación de los operarios rusos de la central nuclear iraní de Bushehr, atacada este viernes por tercera vez por EEUU e Israel, informó la embajada rusa en Armenia, país vecino de Irán.

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    ”El 27 de marzo, gracias al trabajo coordinado de los diplomáticos rusos y representantes armenios, otros 164 empleados de la corporación Rosatom (…) volvieron a su patria”, señala la misión diplomática en un comunicado, citado por las agencias rusas.

    Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, a través de Armenia, volvieron a Rusia más de 320 ciudadanos de este país.

    Moscú expresó esta semana su “profunda indignación” por el segundo ataque, ocurrido el martes, en una zona próxima a la unidad de potencia número uno de la central nuclear iraní de Bushehr, pese a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre una pausa en los bombardeos contra la infraestructura energética de Irán.

    Según Rusia, Estados Unidos e Israel deben comprender que si uno de los misiles impacta contra la unidad uno de Bushehr, las consecuencias “humanitarias y ecológicas serán irreversibles”.

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