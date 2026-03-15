    • 15 de marzo de 2026 - 10:04

    Israel advirtió que la guerra durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" de Irán

    El canciller israelí acusó al gobierno islámico de atacar a la población civil, lo que calificó de “crímenes de guerra”.

    Ataque israelí a un&nbsp; depósito de petróleo del noroeste de Teherán.&nbsp;&nbsp;

    Ataque israelí a un  depósito de petróleo del noroeste de Teherán.  

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    EFE
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Saar dijo: "Queremos acabar con las amenazas existenciales de Irán a largo plazo, no queremos ir cada año a otra guerra". El canciller israelí destacó la coordinación diaria de Israel con Estados Unidos a nivel político y militar desde el inicio de su ofensiva conjunta el 28 de febrero. El ministro acusó al gobierno iraní de atacar a la población civil, lo que calificó de "crímenes de guerra", al insistir que los recientes lanzamientos de misiles desde el gobierno islámico solo causaron muertes entre civiles.

    Saar dijo además que no se prevén negociaciones directas con El Líbano para terminar con la guerra iniciada el 2 de marzo por un ataque del Hezbollah hacia su territorio después de bombardeos en Irán. El funcionario dijo, ante la consulta sobre un posible diálogo con El Líbano: "La respuesta es no".

    Una fuente libanesa había declarado el sábado que las negociaciones estaban "en la agenda" y que los preparativos para la formación de una delegación estaban "en curso". Aunque aclaró que se necesitaba "un compromiso israelí a favor de una tregua o un alto el fuego".

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