Israel advirtió que la guerra durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" de Irán

El canciller israelí acusó al gobierno islámico de atacar a la población civil, lo que calificó de “crímenes de guerra”.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, advirtió que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" que presenta. Fue durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el viernes un misil iraní causó 58 heridos, ninguno de gravedad.

Saar dijo: "Queremos acabar con las amenazas existenciales de Irán a largo plazo, no queremos ir cada año a otra guerra". El canciller israelí destacó la coordinación diaria de Israel con Estados Unidos a nivel político y militar desde el inicio de su ofensiva conjunta el 28 de febrero. El ministro acusó al gobierno iraní de atacar a la población civil, lo que calificó de "crímenes de guerra", al insistir que los recientes lanzamientos de misiles desde el gobierno islámico solo causaron muertes entre civiles.

Saar dijo además que no se prevén negociaciones directas con El Líbano para terminar con la guerra iniciada el 2 de marzo por un ataque del Hezbollah hacia su territorio después de bombardeos en Irán. El funcionario dijo, ante la consulta sobre un posible diálogo con El Líbano: "La respuesta es no".