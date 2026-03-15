    • 15 de marzo de 2026 - 09:51

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó de muerte al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

    La advertencia fue replicada por los medios iraníes mientras continúan los ataques en Medio Oriente por parte de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con perseguir y matar a Benjamín Netanhayu.

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con "perseguir y matar" a Benjamín Netanhayu.

    Foto:

    Europa Press
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de acabar con su vida.

    Leé además

    Ataque israelí a un  depósito de petróleo del noroeste de Teherán. 

    Israel advirtió que la guerra durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" de Irán
    Guerra en Medio Oriente: con un dron, Irán atacó la embajada de EEUU en Irak

    Guerra en Medio Oriente: con un dron, Irán atacó la embajada de EEUU en Irak

    “Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó el ejército ideológico del régimen en un comunicado difundido por su oficina de relaciones públicas y publicado en la web Sepah News.

    La amenaza se produjo en paralelo al anuncio de la 52ª oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, según la Guardia Revolucionaria, que no detalló el país atacado.

    El 28 de febrero, inicio del conflicto, murieron varios altos cargos iraníes, entre ellos el entonces líder supremo Ali Khamenei, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Mohamad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Abdorrahim Musavi.

    Desde entonces, Estados Unidos e Israel bombardearon diariamente territorio iraní, mientras que Teherán responde con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, además de mantener un supuesto bloqueo del Estrecho de Ormuz.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La isla iraní de Kharg es clave para la exportación de petróleo del país y fue blanco del bombardeo anunciado por Estados Unidos.

    Guerra en Medio Oriente: Trump anunció un fuerte bombardeo contra Irán

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que se viene un fuerte golpe contra Irán. 

    Donald Trump sube la apuesta contra Irán: "Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana"

    Aseguran que Mojtaba Jameneí  está gravemente herido.

    El Pentágono confirmó que el nuevo líder supremo de Irán fue herido en un ataque de EEUU

    iran ataco con drones una torre en dubai y amenazo a tropas de eeuu: quedaran bajo los escombros

    Irán atacó con drones una torre en Dubai y amenazó a tropas de EEUU: "Quedarán bajo los escombros"