La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó de muerte al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

La advertencia fue replicada por los medios iraníes mientras continúan los ataques en Medio Oriente por parte de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con "perseguir y matar" a Benjamín Netanhayu.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de acabar con su vida.

“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó el ejército ideológico del régimen en un comunicado difundido por su oficina de relaciones públicas y publicado en la web Sepah News.

La amenaza se produjo en paralelo al anuncio de la 52ª oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, según la Guardia Revolucionaria, que no detalló el país atacado.

El 28 de febrero, inicio del conflicto, murieron varios altos cargos iraníes, entre ellos el entonces líder supremo Ali Khamenei, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Mohamad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Abdorrahim Musavi.