Israel aseguró que los ataques contra Irán seguirán durante la Pascua judía: "Estamos a mitad de camino"

Medio Oriente atraviesa su tercera semana de conflicto sin señales de desescalada y con crecientes interrogantes sobre la situación del estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético global y actualmente obstruido por el régimen iraní en el contexto de la guerra. Israel aseguró que los ataques contra Irán seguirán durante la Pascua judía.

En la madrugada de este sábado, fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras Irán disparó proyectiles contra las bases militares estadounidenses y ciudades como Tel Aviv y Haifa.

Desde Washington, el Departamento del Tesoro autorizó de manera temporal la compra y venta de petróleo iraní en tránsito marítimo, aunque el régimen de Irán negó la existencia de excedentes de crudo para ofrecer en los mercados internacionales.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán, entre ellos la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de su industria defensiva, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, y evitar que Teherán obtenga un arma nuclear.

Por su parte, el Ejército de Irán advirtió este sábado a los Emiratos Árabes Unidos que no permitan que se lancen ataques desde su territorio contra dos islas (Abu Musa y Gran Tunb) en disputa en el Golfo, ubicadas cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Israel afirmó que seguirán los ataques contra Irán

Israel se encuentra en la mitad del camino de la guerra iniciada contra Irán el 28 de febrero, según declaró el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, este sábado en Jerusalén. El mando militar indicó que los ataques continuarán durante la Pascua judía, prevista del 1 al 9 de abril.

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, afirmó: “Estamos a mitad de camino, pero la dirección es clara. En alrededor de una semana, durante la Pascua judía, la festividad de la libertad, continuaremos luchando por nuestra libertad y nuestro futuro”, según un mensaje difundido en los canales oficiales del Ejército israelí. De acuerdo con Zamir, las operaciones militares contra Irán se mantendrán activas al menos hasta la segunda semana de abril.

Según la posición oficial del Ejército israelí, los principales objetivos de la ofensiva son desmantelar el régimen de los ayatolás en Irán, destruir las capacidades de misiles balísticos iraníes y poner fin al programa nuclear del país persa.

Qué dijo Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en su red social Truth Social que está considerando “reducir gradualmente” la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, al considerar que se está “muy cerca” de cumplir los objetivos planteados por Washington en la región.