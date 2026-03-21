    • 21 de marzo de 2026 - 10:32

    Alerta mundial por Irán: amenaza con atacar destinos turísticos

    Crece la tensión global: Irán advirtió que destinos turísticos y zonas recreativas podrían ser blanco de ataques en plena guerra internacional.

    Crece la preocupación por la alerta mundial por Irán y posibles ataques.

    Crece la preocupación por la alerta mundial por Irán y posibles ataques.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La amenaza global de Irán y el impacto en destinos turísticos del mundo encendió las alarmas internacionales en medio del conflicto con potencias occidentales. Las declaraciones oficiales elevan la preocupación por posibles ataques fuera de Medio Oriente, instalando una situación de máxima tensión. La advertencia sobre alerta mundial por Irán genera inquietud en distintos países.

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    Alerta mundial por Irán: advertencias y tensión global

    El portavoz militar iraní, el general Abolfazl Shekarchi, lanzó una fuerte advertencia al señalar que “parques, zonas recreativas y destinos turísticos” no serán seguros para los enemigos de Teherán. Estas declaraciones se dan en el marco del conflicto que Irán mantiene con Estados Unidos e Israel, lo que agrava el escenario internacional.

    La amenaza encendió alertas en distintos países, ya que abre la posibilidad de ataques militares o incluso acciones terroristas fuera de Oriente Medio, como parte de una estrategia de presión geopolítica.

    Producción de misiles y conflicto en aumento

    En paralelo, autoridades iraníes aseguraron que continúan fabricando misiles balísticos pese a los ataques recibidos, desmintiendo versiones que indicaban un colapso de su capacidad militar.

    El general Ali Mohammad Naeini, antes de fallecer en un bombardeo, afirmó que la producción de misiles se mantiene activa incluso en condiciones de guerra, lo que refuerza el poder de respuesta del país persa.

    Incertidumbre por el liderazgo iraní

    Otro de los puntos que suma incertidumbre es la situación del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, cuya aparición reciente en un video oficial buscó despejar rumores sobre su estado de salud.

    Las versiones sobre un posible traslado de emergencia o heridas graves habían circulado en medios internacionales, lo que incrementó la tensión en un escenario ya marcado por la alerta mundial por Irán.

    La combinación de amenazas, capacidad militar activa y dudas políticas internas configuran un panorama complejo que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

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