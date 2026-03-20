    • 20 de marzo de 2026 - 12:24

    Donald Trump criticó a los países de la OTAN por no colaborar en la liberación del Estrecho de Ormuz: "¡Cobardes!"

    El presidente norteamericano acusó a la alianza de “no unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares”

    Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

    Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Donald Trump.-

    Donald Trump suspendió temporalmente trabas a barcos petroleros para aliviar los costos de energía en EE.UU
    Ali Larijani.

    Guerra en Medio Oriente: Israel asegura haber matado al jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani

    “¡Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo", manifestó el mandatario norteamericano en su red Truth Social.

    Y completó: “Tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!“.

    Este paso marítimo estratégico canaliza el 20% del petróleo mundial y es el foco de una crisis con consecuencias económicas y políticas globales.

    Para restablecer la navegación internacional, Estados Unidos ha desplegado aviones de ataque A-10 y helicópteros Apache junto a unidades de marines. Estas fuerzas buscan destruir embarcaciones iraníes, neutralizar minas navales y misiles de crucero, y apoyar la escolta de barcos comerciales a través del estrecho y el Golfo Pérsico. El objetivo es reducir las capacidades ofensivas de Irán y asegurar el libre tránsito de mercancías en una de las zonas de mayor circulación y disputas del planeta.

    La campaña militar estadounidense abarca operaciones aéreas con aviones de ataque A-10 sobre la costa sur de Irán y el propio estrecho, centradas en localizar y destruir lanchas rápidas usadas por la Armada iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Además, helicópteros Apache y aliados han intervenido para interceptar drones explosivos que Irán utiliza contra buques civiles y la infraestructura energética de los países vecinos.

    Los ataques han destruido o dañado más de 120 embarcaciones iraníes en los últimos días. También se ha movilizado una unidad de respuesta rápida de marines para reforzar los esfuerzos y facilitar el control de islas cercanas a la costa sur de Irán.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La incertidumbre sobre Mojtaba Khamenei crece en medio del conflicto en Medio Oriente.  

    Irán: Trump dijo que el líder Mojtaba Khamenei podría estar muerto

    Keir Starmer, primer ministro británico.

    Europa le respondió a Donald Trump que su guerra "no tiene nada que ver con la OTAN"

    Donald Trump reclamó la participación de la OTAN en el conflicto en Medio Oriente.

    Donald Trump exigió a la OTAN que colabore con el desbloqueo del Estrecho de Ormuz