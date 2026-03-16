    • 16 de marzo de 2026 - 09:32

    Donald Trump exigió a la OTAN que colabore con el desbloqueo del Estrecho de Ormuz

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si la OTAN no interviene, le espera “un futuro muy malo".

    Donald Trump reclamó la participación de la OTAN en el conflicto en Medio Oriente.

    Donald Trump reclamó la participación de la OTAN en el conflicto en Medio Oriente.

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    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a los aliados de la OTAN, asegurando que se enfrentarán a un futuro “muy sombrío” si no colaboran con Washington para desbloquear el estrecho de Ormuz.

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    “Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí. Si no hay respuesta, o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, aseguró Trump. “Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí. Si no hay respuesta, o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, aseguró Trump.

    Además, advirtió que si fuera necesario, Washington podría lanzar ataques adicionales contra la isla de Jark, donde se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní y desde la que se gestiona el 90 % del total de las exportaciones de crudo del país.

    Asimismo, apuntó que espera que Pekín ayude a desbloquear el estratégico paso marítimo antes de su visita de primeros de abril a China, donde tiene previsto con su homologo chino, Xi Jinping.

    Creo que China también debería ayudar, porque obtiene el 90 % de su petróleo del estrecho”, comentó en declaraciones a Financial Times.

    Agregó incluso que, a la espera de la colaboración china, podría retrasar su cumbre con Xi Jinping.

    Según el mandatario, Europa y China dependen en ese orden, “en gran medida, del petróleo del Golfo”, a diferencia de su país.

    “En realidad, lo que pido es que esos países intervengan y protejan su propio territorio, porque es su territorio [… ]. Se podría argumentar que quizá no deberíamos estar allí en absoluto, porque no lo necesitamos. Tenemos mucho petróleo”, declaró el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One.

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