    • 26 de marzo de 2026 - 07:57

    Israel mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz

    Se trata de Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El militar murió en una ofensiva en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

    Irán mantiene cerrado de facto el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

    Irán mantiene cerrado de facto el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió en un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás (en el estrecho de Ormuz), según la prensa israelí.

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    Medios como Haaretz, Times of Israel o The Jerusalem Post, que citaron a un funcionario israelí en condición de anonimato, indicaron que Tangsiri era el responsable del bloqueo del tránsito internacional de comercio por el estrecho de Ormuz, por donde, entre otros recursos, circula el 20% del petróleo a nivel mundial.

    Por el momento no hay información oficial al respecto de parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ni el Gobierno iraní. Consultadas por EFE, las FDI respondieron que están "revisando informes" para pronunciarse o no al respecto.

    La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado para sus "enemigos" desde el inicio de la guerra que empezaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, aunque permitió el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India.

    Este bloqueo generó una escalada de los precios del petróleo, dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le exigió a Irán que reabra el paso, reclamo que el país persa rechaza.

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